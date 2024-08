Anglie zná jméno nového trenéra, Southgatea by ve funkci měl nahradit Carsley

Novým trenérem anglické reprezentace by měl být jmenován Lee Carsley (50), který doposud působil u mládežnického výběru Albionu do 21 let. Ve funkci nahradí Garetha Southgatea (53), jenž dovedl Anglii do finále letošního Eura v Německu.

Carsley působí ve strukturách anglické reprezentace od roku 2020, kdy původně vedl tým U20. Poté se bývalý záložník Evertonu a Derby County v roce 2021 stal manažerem U21. Carsley dovedl svůj tým loni v létě k triumfu na Euru U21, když ve finále porazil Španělsko 1:0 a zajistil Anglii první titul v této soutěži od roku 1984.

Carsleyho trenérská kariéra začala v roce 2012, tedy pouhý rok poté, co pověsil kopačky na hřebík. V Coventry, svém posledním klubu, kde působil jako hráč, se dvakrát ujal funkce dočasného trenéra, a to v roce 2012 a 2013.

V roce 2015 byl jmenován hlavním trenérem Brentfordu, kde v té době již působil jako zaměstnanec, ale po pěti zápasech ve funkci ho nahradil Dean Smith. O dva roky později byl Carsley jmenován dočasným manažerem Birminghamu před nástupem Steva Cotterilla – poté, co se stal jeho asistentem. Poté, co byl Cotterill v roce 2018 propuštěn, klub také opustil.

Jeho první zápas v čele seniorského týmu Anglie se odehraje 7. září proti Irsku.