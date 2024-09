Anglii jsem nemohl skousnout, vzpomíná na Euro Haraslín. V LM si přál Slovan, přestup neřeší

Lukáš Haraslín (28) nabral na začátku sezony velmi dobrou formu a rád by ji potvrdil i v nadcházejících reprezentačních zápasech. Slovenský forvard pomohl Spartě k postupu do hlavní fáze Ligy mistrů přes Malmö v odvetě play off gólem a asistencí, skóroval i v posledním ligovém utkání proti Hradci Králové.

V obou zápasech závěrečného předkola milionářské soutěže zvítězila Sparta 2:0. "V Praze to bylo šílenství, do hlavní fáze LM jsme postoupili po 19 letech. Bylo to těžké, ale zasloužené po tom, co jsme předvedli. Fantastické, byli jsme rádi, že jsme to zpečetili," řekl na reprezentačním srazu Haraslín.

Ofenzivní fotbalista chce ve vítězném tažení pokračovat i na reprezentační úrovni, kde Slováky čekají v následujících dnech dva zápasy v lize C Ligy národů. "Musíme pokračovat v našich výkonech, zlepšovat se a vrátit se mezi kvalitní týmy. Nesmíme nic podcenit. Čekají nás jiné zápasy než na Euru, ale chceme hrát dobře a postoupit," podotkl.

Góly Haraslína bude potřebovat Slovensko potřebovat, aby se v Lize národů vrátilo do vyšší kategorie B, v níž aktuálně hraje i Česko. Na mistrovství Evropy se sice bratislavskému rodákovi příliš nedařilo, ale při jeho současné formě na něj budou spoluhráči spoléhat.

"Góly jsem dával všude, ale na Euru ne. To mě štvalo. Měl jsem potom trpkou pachuť v ústech, když jsem myslel na zápas s Anglií. Nemohl jsem to skousnout. Když jsem se vrátil do klubu, uvědomil jsem si, čeho jsme dosáhli a začal jsem zase góly dávat. Trenéři mě velmi dobře připravili, měl jsem i individuální tréninky. Jsem rád, že to zatím drží," prohlásil.

V Praze proti Malmö zapsal gól a asistenci. TASR / AP Photo / Petr David Josek

Slováci se ve čtvrtek utkají s Estonskem a o tři dny později s Ázerbájdžánem. Svěřenci Francesca Calzony jsou v obou zápasech i v celé skupině, z níž nejlepší tým postoupí přímo do divize B, favoritem. "S Ázerbájdžánem máme zkušenosti, Estonsko je také soupeř, kterého chceme porazit," zmínil Haraslín a poté opět přešel na klubovou notu.

Spartu čeká v základní části nejprestižnější klubové soutěže mimo jiné Manchester City, Leverkusen a Inter. "Přál jsem si Slovan, stejně jako si oni přáli nás, ale člověk si nevybere. City jsem nechtěl a oni nám je hned vytáhli. Bude to obrovská zkušenost. Asi nejvíc se těším na domácí zápas s Interem," prozradil.

V polovině prosince se český mistr utká v Rotterdamu s Feyenoordem. V něm působí Hraslínův reprezentační spoluhráč Dávid Hancko a Brian Priske, donedávna kouč Letenských. "Na ten zápas se těším nejen kvůli Davidovi, ale také kvůli svému bývalému trenérovi. Chtěli jsme jít do LM a chceme hrát proti těm nejlepším."

Nejbližší program Slovenska. Livesport

Slovenský internacionál se vyjádřil také ke svému přestupu, o kterém se šuškalo po minulé sezoně i po Euru. "Hned po Euru jsem řekl, že chci jít do Ligy mistrů se Spartou a přestup neřešit. Kdybych měl teď přestoupit, tak také do týmu, který hraje LM. Ale mně se to podařilo se Spartou a o přestupu nepřemýšlím. Jsem tam, kde jsem a věřím, že se mi bude dařit. Mám důvěru od klubu i trenéra, klub mi hodně dává. Vzhledem k tomu, jak se o nás starají, můžu říct, že patříme mezi špičkové týmy v Evropě," uzavřel.