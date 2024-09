Odveta za remízu z Eura. Česko vstoupí do nového ročníku Ligy národů v Gruzii

Čeští fotbalisté sobotním zápasem v Gruzii vstoupí do nového ročníku Ligy národů. Svěřenci trenéra Ivana Haška si s týmem z postsovětské republiky zopakují nedávný souboj z mistrovství Evropy, kde s outsiderem jen remizovali 1:1. I tentokrát jsou mírným favoritem, soupeř ale doma prohrál jediný z posledních 13 zápasů a navíc ho požene vyprodaný stadion v Tbilisi pro 27 tisíc diváků.

V úterý Haškův celek zakončí zářijový program doma proti Ukrajině, zbylým týmem ve skupině je Albánie. České mužstvo se v Lize národů potřetí ze čtyř ročníků představí ve druhé výkonnostní úrovni, minule ještě pod předchozím trenérem Jaroslavem Šilhavým sestoupilo z ligy A. Gruzie naopak poprvé prošla do "béčka".

Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Čtvrtý ročník bude propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

"Cíl, s kterým jsme k týmu přišli, je postup na mistrovství světa. A tohle je jedna z možností, jak se dostat do baráže o mistrovství světa. Takže pro nás je každý zápas naprosto klíčový, do každého chceme jít v plné palbě," uvedl Hašek.

Sobotní soupeře čeká první utkání v sezoně a od mistrovství Evropy. Český tým s dvěma porážkami a jednou remízou vypadl na turnaji už ve skupině. Gruzie naopak při premiérové účasti na velké akci postoupila do osmifinále, kde utrpěla debakl 1:4 od Španělska.

Ve vzájemném duelu v Hamburku měli Češi výrazně navrch, vyslali 11 pokusů na branku, přesto jen remizovali. Předtím se soupeři neutkali. "Čeká nás první ostrý zápas po Euru. Utkání bylo vyprodané během 10 minut, diváci o něj mají obrovský zájem. My se máme za co revanšovat, na Euru jsme s Gruzií nedokázali zvítězit. Pokusíme se vyhrát, i když nás čeká velmi náročný soupeř," řekl Hašek, který v pátek oslavil 61. narozeniny.

Program české reprezentace v Lize národů. Livesport

"Myslím, že zápas na Euru jsme neodehráli špatně. Jednoznačně jsme měli bodovat za tři. Styl hry Gruzie je takový docela jednoduchý, hrají na rychlé protiútoky, takže se připravujeme hlavně na tohle. Praktikovali to v podstatě ve všech zápasech, takže si myslím, že to měnit nebudou," přemítal útočník Patrik Schick, který se na Euru během utkání zranil a přišel o závěrečný duel ve skupině proti Turecku.

Gruzínci chtějí navázat na poslední výkony. Na Euru dokázali porazit silné Portugalce a doma od října 2021 podlehli jen Španělům. Hlavní hvězdou týmu je útočník Chviča Kvaracchelija z Neapole.

"Zápas s Českem byl pro nás tím nejtěžším ve skupinové fázi Eura. S fyzicky silným týmem jsme měli problémy. Víme, že jejich styl se nezmění a naši hráči jsou na to připraveni. Očekávám lepší reakci na hru soupeře," řekl francouzský trenér Gruzínců Willy Sagnol.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko na Euru 2024. Česká televize

"Týmy se potkávají v téměř stejném složení jako na Euru. Očekávám i podobný zápas. Abychom získali tři body, budeme muset hrát mnohem lépe než na Euru. Všichni soupeři v lize B jsou v žebříčku nad námi. Liga národů pro nás bude testem, který nám ukáže, jak jsme se na Euru naučili hrát proti těm nejlepším," uvedl sedmačtyřicetiletý bývalý obránce Bayernu Mnichov.

Český tým si dal za cíl vrátit se do elitní ligy A. Postup si přímo zajistí pouze vítěz skupiny, poslední celek naopak spadne o úroveň níž. Novinkou Ligy národů je play off. Týmy na druhých místech v divizi B se ve dvojzápasech utkají o postup proti mužstvům ze třetích příček ligy A. Celky z třetích pozic čeká boj o udržení proti zemím z druhých míst v lize C.

Zápas v Tbilisi začne v sobotu v 18:00 SELČ, v Gruzii je o dvě hodiny více. Hašek se bude muset oproti Euru obejít bez několika zraněných hráčů, vypadl mu například jeden z kapitánů Slavie obránce Tomáš Holeš. Na levém halfbeku by si mohl premiéru v reprezentačním A-týmu odbýt nováček Matěj Ryneš.

Tabulky Ligy národů