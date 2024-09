Reprezentoval Irsko, teď vede Anglii. Carsleyho premiéru mohou okořenit diváci v Dublinu

Lee Carsley (50) se těší na svůj návrat do Irska, kde se postaví jako dočasný trenér anglické reprezentace domácímu výběru v Lize národů. Lodivod Albionu se neobává možného nepřátelského přijetí, které by však nemuselo minout Declana Rice (25) a Jacka Grealishe (28).

Carsleyho čeká ostrý debut na lavičce Anglie, která se postaví Irsku. Právě tuto zemi současný kormidelník národního týmu Three Lions reprezentoval 40krát jako hráč, ačkoli je rodákem z anglického Birminghamu.

Ve funkci dočasného trenéra nahradil Garetha Southgatea, který skončil dva dny po prohře ve finále Eura 2024 se Španělskem. Anglická fotbalová asociace nového šéfa lavičky stále hledá, a tak Carsleyho, trenéra týmu do 21 let, prozatím přesunula k seniorskému týmu.

Přestože mezi Irskem a Anglií panuje silná sportovní rivalita, Carsley doufá, že fanoušci na dublinském Aviva Stadium nebudou na jeho příchod reagovat negativně.

"Pokud to bude tak, jak nás přijaly děti před hotelem, bude to velmi pozitivní. Budu na ně hrdý. Až donedávna jsem o tom tolik nepřemýšlel. Zřejmě až před dvěma týdny jsem si uvědomil, že tady vlastně budu," uvedl kouč Anglie a vzápětí dodal: "Není to něco, čím bych byl ohromen. Ale jsem z té výzvy nadšený. Mám velkou důvěru v hráče. Myslím, že si tuto atmosféru užijí. Je to pro ně dobrý zápas, kterým se mohou vrátit do reprezentace po velkém zklamání. Doufám, že podáme adekvátní výkon."

Carsley není jediným členem anglického tábora, který má silné vazby na Irsko. Před reprezentací Anglie si tři starty za soupeře připsal také záložník Arsenalu Rice. V podobné situaci je ofenzivní univerzál Manchesteru City Grealish, který reprezentoval Iry v kategorii do 21 let.

"Mluvili jsme nejen s Jackem a Declanem, ale s celým týmem, zejména o atmosféře, která nás čeká. Vzrušující, vášnivá, hlučná, ale nebude se nijak lišit od toho, na co jsou hráči zvyklí z Premier League. Myslím, že budou připraveni na všechno, co přijde," řekl trenér.

Carsley byl ohledně možné pracovní příležitosti v kontaktu také s Irskou fotbalovou asociací, ta však v červenci ukázala na Heimira Hallgrimssona. Osud ovšem bývalého záložníka Evertonu svedl s Iry opět dohromady.