Česká reprezentace prohrála v úvodním duelu skupiny B1 Ligy národů po zcela nepovedeném výkonu v Gruzii 1:4. Mdlý výkon předvedli hosté především po přestávce, kdy hráči ze Zakavkazska během 13 minut vstřelili tři branky. Pod vedením Ivana Haška Češi nezvládli ani čtvrtý soutěžní zápas, zatím uhráli jen remízu na Euru právě proti Gruzii.

Hašek v prvním zápase českého týmu po Euru vsadil na rozestavení 3-4-3. Na levé straně obrany si premiéru v reprezentaci odbyl Matěj Ryneš, poprvé od Haškova lednového příchodu dostali příležitost i střední záložník Alex Král a útočník Tomáš Čvančara. V sedmé minutě odcentroval z pravé strany Vladimír Coufal na přední tyč na hlavu Patrika Schicka, tygřím skokem však jeho pokus vyrazil Giorgi Mamardašvili. Ve 14. minutě o sobě dal poprvé vědět Chviča Kvaracchelija, který poslal centr za obranu na Otara Kabakadzeho, jeho zpětnou přihrávku ale chytil Matěj Kovář, jenž se objevil v reprezentační brance od úvodního hvizdu vůbec poprvé.

Ve 32. minutě prošel po brejku Kvaracchelija na pravé straně do pokutového území, Ladislav Krejčí se mu nesmyslně pokusil ve skluzu vypíchnout míč, ale trefil ho jen do nohou a izraelský sudí Orel Grinfeld ukázal na penaltu. K té se postavil sám Kvaracchelija a střelou do protipohybu nedal Kovářovi šanci. V závěru první půle utekl české obraně po pravé straně tentokrát Georges Mikautadze, ranou z hranice pokutového území však těsně minul levou tyč Kovářovy brány. Haškovi svěřenci tak prohráli první poločas už popáté v řadě.

Statistiky utkání. Livesport

Češi měli v úvodu druhé půle na hřišti už tři střídající hráče, jeden z nich Lukáš Kalvach však hned ve 47. minutě udělal při rozehrávce hrubku, míč vystihl Mikautadze, který vnikl do pokutového území, jeho střelu však pokryl Kovář. O šest minut později však už Gruzínci udeřili podruhé. Kvaracchelija získal u vlastního pokutového území míč, vybídl k brejku Giorgiho Čakvetadzeho, který nikým neobtěžován přesprintoval s míčem 50 metrů a po průniku do pokutového území střelou k tyči překonal Kováře.

V 63. minutě už Češi prohrávali o tři branky. Po dalším rychlém kontru odcentroval z levé strany Luka Lochošvili, v pokutovém území se dostal k míči neobsazený Mikautadze a koníčkem se trefil do protipohybu Kováře. O další tři minuty později už byli Češi zralí na ručník, neobsazený Čakvetadze měl za pokutovým územím spoustu času na to, aby si počkal na nabíhajícího Giorgiho Kočorašviliho, který nikým nehlídaný usměrnil hlavičkou míč do sítě počtvrté.

Známkování hráčů. Livesport

Alespoň čestný gól Čechů vstřelil v 80. minutě Kalvach, jenž využil kombinace dalších dvou střídajících hráčů Adama Hložka a Ondřeje Lingra a odražený míč poslal parádní ranou zpoza pokutového území pod břevno. Češi však odjíždějí z Tbilisi s ostudou, pod předchozím trenérem Jaroslavem Šilhavým dostali čtyři a více gólů jen od hegemonů z Anglie, Itálie a Portugalska.

Přehled Ligy národů