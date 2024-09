Liga národů je jako kvalifikace o MS, není čas na zkoušení, upozorňuje Hašek

Trenér české reprezentace Ivan Hašek přikládá zápasům Ligy národů stejnou důležitost jako kvalifikaci o mistrovství světa, která začne v příštím roce. Řekl to na tiskové konferenci před sobotním úvodním duelem skupiny B1 v Gruzii. Kouč, který v pátek slaví 61. narozeniny, považuje za klíčové, kdo vstřelí první gól.

Liga národů dává reprezentacím dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Ve čtvrtém ročníku čtyři vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, projdou do play off o světový šampionát v roce 2026.

"Zápasy Ligy národů bereme velmi vážně, není čas na nějaké zkoušení. Jdeme do toho tak, že je to jedna z možností, jak zabojovat o postup na mistrovství světa, což je náš cíl. Chceme, abychom byli od prvního utkání koncentrovaní a tyto zápasy zvládli," řekl Hašek, jehož svěřenci se v zářijovém termínu ještě utkají v úterý doma s Ukrajinou.

S Gruzií v červnu remizovali 1:1 na mistrovství Evropy v Německu, kde na rozdíl od soupeře nepostoupili ze skupiny. "Gruzie dosáhla obrovského úspěchu, je vidět, že jejich realizační tým v čele s trenérem Willym Sagnolem odvádí skvělou práci," uvedl Hašek.

Na Euru musel jeho tým proti sobotnímu soupeři dotahovat skóre. "Je jasné, že když chceme vyhrát, musíme být ofenzivní. Ale také víme, jaké má Gruzie kvalitní hráče na protiútoky, jak je velmi dobře organizovaná vzadu, jak tolik neotvírá hru. Vše závisí na tom, kdo dá první gól. Budeme se snažit, abychom to byli my," prohlásil trenér, který převzal reprezentaci v lednu.

O sestavě už má jasno, měla by se blížit té ze vzájemného duelu na Euru: "Skládáme ji podle toho, v jaké jsou hráči formě, jak se prezentují na tréninku, jak zvládli v reprezentaci předchozí zápasy, zda jsou zdravotně v pořádku. Také ji skládáme podle soupeře, s jakými hráči by mohl mít problém a jakým z nich by vyhovoval. Je tam hodně proměnných. Máme představu o sestavě, ale asi víte, že ji teď neřeknu."

V Tbilisi v posledních dnech silně pršelo. "Byl jsem se už podívat na hřišti a je připravené ve skvělém stavu. Nemyslím, si, že by průtrž mračen, která včera byla, nějakým způsobem ovlivnila hrací plochu. Ta je opravdu vynikající," řekl Hašek.