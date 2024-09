Euro je pryč, máme nové cíle a chceme začít třemi body, burcuje Souček před Gruzií

Reprezentační kapitán Tomáš Souček (29) již vstřebal neúspěch na mistrovství Evropy a těší se na start nové etapy v podobě čtvrtého ročníku Ligy národů. Záložník West Hamu chce do skupiny B1 vstoupit vítězstvím v sobotním úvodním utkání v Gruzii a motivaci má o to větší, že jeho tým s nadcházejícím soupeřem na šampionátu v Německu jen remizoval 1:1.

Český tým na Euru skončil ve skupině, nyní se však už soustředí na boj o MS, kam mu v případě neúspěchu v kvalifikaci může pomoci i Liga národů. "Přijeli jsme v dobré náladě, protože už zítra nás čeká první zápas v Lize národů. Je to už příprava na kvalifikaci mistrovství světa. Euro je pryč, jdeme do toho odznova a máme nové cíle. Chceme začít prvním zápasem maximálně úspěšně a to jsou pro nás tři body. Uděláme pro to všichni maximum," řekl Souček na tiskové konfernencfi v Tbilisi

Jeho tým na Euru na úkor Gruzie nepostoupil ze skupiny. Soupeři se v Hamburku rozešli smírně, i když český celek diktoval tempo a vyslal mezi tyče 11 střel. "Všichni jsme viděli plno sestřihů z toho zápasu. Musím říct, že tam bylo plno dobrých věcí. Myslím, že jsme ten zápas měli zvládnout za tři body, ale bohužel se to nepovedlo. O to větší motivace je to zvládnout teď," uvedl Souček.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko na Euru 2024. Česká televize

"Vytvořili jsme si spoustu šancí, jen tomu chyběly góly. Byli jsme silní na balonu, v tom chceme pokračovat. Co se týče výkonu, líbilo by se nám hrát zítra podobný zápas, ale se třemi body," dodal Souček.

Gruzínci budou znovu spoléhat na nejzaměstnanějšího brankáře Eura Giorgiho Mamardašviliho, který si v zápase proti Česku připsal 10 zákroků. "Ukázal své kvality, byl asi nejlepším gólmanem Eura. Proti nám odchytal možná jeden z jeho nejlepších zápasů kariéry. Od příští sezony půjde (z Valencie) do Liverpoolu, to všichni víme. Ale věříme, že to nebude o něm. Že si vytvoříme takové šance, které proměníme a povede to ke třem bodům," podotkl Souček.

Zápas se odehraje před vyprodaným stadionem v Tbilisi pro více než 27 tisíc diváků. "Víme, že Gruzii požene skvělá atmosféra. Je tu hezký stadion, který byl okamžitě vyprodaný. Je cítit, že tu teď panuje vášeň pro fotbal. Víme, že soupeř má silné protiútoky, na to musíme dát pozor," prohlásil Souček.