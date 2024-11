Češi se pokusí proti Gruzii v Lize národů stvrdit postup. Máme velkou motivaci, říká Hašek

Čeští fotbalisté v úterý v posledním letošním utkání přivítají na závěr skupiny B1 Ligy národů v Olomouci Gruzii a v přímém souboji chtějí udržet první místo v tabulce. Triumf by jim vynesl nejen postup do elitní divize A, ale také výhodnější pozici pro boj o mistrovství světa v roce 2026. Tým trenéra Ivana Haška se pokusí soupeři oplatit debakl 1:4 z úvodního zářijového zápasu. Postrádat bude kapitána Tomáše Součka a útočníka Tomáše Chorého, kteří si odpykají trest za dvě žluté karty.

Český celek v sobotu remizoval v Albánii bez branek a před posledním z šesti duelů skupiny zůstal v čele tabulky o bod před balánským týmem a Gruzií. Situaci tak má nadále ve svých rukách a výhra by mu vynesla konečné první místo. Pokud Albánie v souběžném duelu neporazí Ukrajinu, bude národnímu mužstvu stačit i remíza.

Do elitní divize přímo postoupí vítěz skupiny, celek na druhém místě bude čekat dvojzápas play off s účastníkem ligy A. V případě porážky s Gruzií by český tým skončil nejhůře na třetí příčce, která znamená baráž o udržení.

Tabulka před posledními zápasy. Livesport

Národní celek si vedle návratu do elitní ligy může zajistit výrazně lepší pozici pro boj o mistrovství světa. Triumf ve skupině by Haškovým svěřencům velmi pravděpodobně přinesl účast nejméně v play off o šampionát, kam projdou čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci. Ta bude rozlosována 13. prosince, český tým hájí udržení ve druhém výkonnostním koši.

"Čeká nás klíčový zápas. Pořád to máme ve svých rukách. Máme poslední zápas doma, a když vyhrajeme, jsme první ve skupině. Je to o nás, věříme, že to dotáhneme," prohlásil Hašek, který vede národní tým od ledna.

Po vyřazení už ve skupině letního mistrovství Evropy jeho svěřenci v září na úvod Ligy národů utrpěli v Gruzii nečekaný debakl a dostali se pod velký tlak. Dokázali se však zvednout, v následujících čtyřech zápasech neprohráli a získali osm bodů. "Samozřejmě, že si chceme napravit reputaci z toho prvního zápasu. Byl to náš nejhorší zápas, co jsme tady u mužstva," podotkl Hašek.

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Český tým spoléhá na pomoc vyprodaného stadionu v Olomouci, kde se představí poprvé od vítězství 3:0 nad Moldavskem v závěrečném utkání evropské kvalifikace vloni v listopadu. Mužstvo tehdy ještě vedl kouč Jaroslav Šilhavý, který po zápase i kvůli tomu, že trojice hráčů před duelem porušila večerku a navštívila tamní diskotéku, u reprezentace skončil.

Národní celek chce potvrdit bilanci doma, kde prohrál jediné z posledních 21 utkání a šestkrát po sobě tam zvítězil. "Možná to bude podobný zápas jako v Albánii, protože Gruzie také hraje velmi dobře z bloku a má hráče, kteří chodí do rychlých brejků. Máme velkou motivaci. Hrajeme doma, bude vyprodáno. Věříme divákům, že nás doženou k vítězství," přál si Hašek.

Bez Součka a Chorého

Poprvé od listopadu 2021 bude reprezentaci v soutěžním utkání scházet kapitán Souček, od té doby chyběl jen v jednom přípravném duelu, jinak pokaždé nastoupil v základní sestavě. Druhou žlutou kartu dostal v Albánii také útočník Chorý, s dvěma brankami jeden ze dvou nejlepších českých střelců v probíhající Lize národů.

"Komplikace to je. Sehnat typologicky stejného hráče, jako je Tomáš Souček, je hrozně těžké. Je to kapitán, top hráč, který odehrál všechny zápasy. Je těžké najít náhradu. Nějaké varianty nicméně máme," řekl Hašek. Součka zřejmě v záloze zastoupí Alex Král, místo Chorého by mohl dostat šanci Jan Kliment, který působí v olomouckém klubu.

Zápasy reprezentace od podzimu 2017 bez Součka. Livesport

Gruzínci po úvodních dvou výhrách ve skupině třikrát po sobě nezvítězili, v sobotu doma remizovali s Ukrajinou 1:1. S českým týmem nicméně v dosavadních dvou vzájemných duelech neprohráli, vedle zářijového triumfu v Tbilisi se s ním rozešli smírně 1:1 na letním Euru.

"Český celek je nesmírně silný a nic na tom nemění naše vítězství 4:1. Je skvělé, že jsme v tak těžké skupině konkurenceschopní. Před šesti lety hrála Gruzie v Lize národů skupinu D a nyní máme šanci postoupit do elitní divize A. To je ukazatel toho, jak dobře se tým rozvíjí," řekl trenér Gruzínců Willy Sagnol.

"Do Olomouce samozřejmě míříme s ambicí vyhrát a být první, hlavní je ale náš pozitivní vývoj," doplnil sedmačtyřicetiletý francouzský kouč, v jehož rodišti St. Étienne v minulosti trénoval Hašek.