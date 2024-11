V Olomouci půjde o MS. Češi budou proti Gruzii hrát o baráž i druhý koš v kvalifikaci

Českou reprezentaci čeká v úterý víc než jen boj o triumf ve skupině B1 Ligy národů. Duel s Gruzií je klíčový i v bitvě o postup na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Ivana Haška (61) si mohou zajistit baráž o světový šampionát i lepší postavení před losem blížící se kvalifikace. Jaké scénáře mohou nastat?

Výhra

Pokud si Češi s nebezpečnou Gruzií poradí, splní cíl a budou za to náležitě odměněni. Postoupí do elitní skupiny Ligy národů, s velkou pravděpodobností si zajistí účast v baráži o mistrovství světa a udrží se ve druhém koši pro kvalifikaci o světový šampionát. Při losu by tak měli dostat pouze jednoho papírově silnějšího soupeře. Zkrátka ideální scénář.

Remíza

Jakákoliv ztráta výpočty náležitě komplikuje. Vzhledem k vývoji ve skupině může českému výběru k postupu v LN stačit i remíza, Haškovi svěřenci už se ale budou muset spoléhat na výsledek souběžně hraného zápasu v Albánii. Pokud by domácí porazili Ukrajinu, národní tým by skončil ve své skupině na druhém místě, čímž by přišel o postup i možnost zahrát si baráž o MS.

Jediná cesta na šampionát, který v roce 2026 uspořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, by v takovém případě vedla přes kvalifikaci. A i v té by se Češi mohli dostat do horší pozice. Aktuálně se totiž drží ve druhém losovacím koši, ale v případě kombinace několika výsledků by mohli spadnout o patro níž.

Ve hře o druhý koš je aktuálně pět týmů a jeden z nich si vylosuje černého Petra. Aby českému výběru nestačila remíza, musela by nastat tato výsledková kombinace: Skotsko a Norsko, které jsou v pořadí za Součkem a spol., by musely vyhrát, a Řecko se Slovenskem minimálně remizovat. Jakákoliv prohra jednoho ze soupeřů Česko zachraňuje.

Prohra

Logicky nejhorší varianta. Jakákoliv prohra znamená konec nadějím v boji o postup a v návaznosti na to zavírá i dveře do baráže o světový šampionát. Výrazně se také zvyšuje možnost pádu do třetího koše pro los kvalifikace. Pokud Haškovi svěřenci neuhrají ani bod, zcela jistě skončí za Řeckem i Slovenskem. Norsku a Skotsku by v tomto případě stačilo uhrát remízu.

Češi díky sobotnímu zisku bodu z Albánie a remíze Gruzie s Ukrajinou každopádně získali jistotu, že ani případná porážka s Gruzií je v LN nepošle na poslední místo skupiny a tím pádem o patro níž v příštím ročníku Ligy národů. Nejhůř mohou skončit třetí, pak by je čekala baráž o udržení. Ze druhé příčky by naopak zamířili do play off o postup mezi evropskou elitu.