Česko čeká teprve desátý zápas za posledních sedm let bez Tomáše Součka (29). Kapitán národního týmu obdržel v sobotu v Tiraně druhou žlutou kartu, která jej suspendovala z klíčového duelu s Gruzií v přímé bitvě o první místo ve skupině. Jak si trenéři poradí? A jaké jméno by do sestavy poslal bývalý reprezentační záložník David Jarolím (45)?

Jaké to je hrát klíčový duel bez Tomáše Součka? Otázka, kterou český fotbal nezná. Od podzimu 2017, kdy si začal budovat pevnou pozici v národním týmu, se bez něj reprezentace obešla v devíti zápasech z celkových 83. Bilance je pět výher a čtyři prohry, což činí úspěšnost lehce přes 50 procent.

Z toho čtyři zápasy byly přátelské. Poslední soutěžní duel, kde český kapitán nenastoupil, se odehrál 16. listopadu 2021 proti Estonsku v kvalifikaci na Euro. Poslední zápas bez Součka se pak konal letos v červnu při přípravě s Maltou, kterou Haškovi svěřenci zvládli s přehledem 7:1.

Soutěžní zápasy, které Česko bez Součka vyhrálo, byly proti San Marinu 5:0 (2017), Slovensku 3:2 (2020) a již zmíněnému Estonsku 2:1 (2021). Důkladnější prověrku, jak by vypadala hra národního týmu bez záložníka West Hamu, neprovedl Ivan Hašek ani jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý. Avšak i na popud Součka, který měl zájem nastupovat do všech zápasů.

Zápasy reprezentace od podzimu 2017 bez Součka. Livesport

"Vždycky je to o komunikaci. Myslím, že kdyby trenér Tomášovi řekl, že některé zápasy nebude hrát od začátku, aby si něco vyzkoušel, tak to určitě pochopí. Prostor vyzkoušet jiné kluky rozhodně byl," myslí si bývalý reprezentant David Jarolím.

Zároveň nezastírá, že se mu Součkova mentalita zamlouvá. "Je mi to sympatické. Něco podobného řešili v Anglii, kde si na velký počet omluvenek spoluhráčů stěžoval Harry Kane, který jezdí na všechny srazy a chce hrát všechno. Tomáš je typ, který přijede vždycky. Přijde mi to sympatičtější, než dělat primadonu. Má náročný program a stejně vždy přijede."

Koho k Červovi?

Nyní jde však o daleko víc než jen dostat tým v utkání s trpaslíkem do herní pohody. Češi musí vyhrát nad Gruzií, aby měli jistotu prvního místa v konečné tabulce, což se rovná postup do Ligy A a s největší pravděpodobností i pojistku v podobě baráže o MS 2026.

"Čeká nás zápas, kdy budeme znovu dobývat a soupeř bude spoléhat na brejkové situace, tudíž je důležité, abychom měli hráče, kteří budou stíhat jejich tempo a houževnatost. Důležitý bude pohyb, nabídka. Tomášovy defenzivní úlohy si může rozdělit více hráčů, nemusí jít do sestavy vyloženě defenzivní hráč."

Kdo by měl obsadit místo uprostřed zálohy vedle Lukáše Červa?

Kdo obsadí Součkovo místo proti Gruzii? Livesport

Variant se nabízí několik. Tou nejpravděpodobnější a nejověřenější je Alex Král. Kudrnatý záložník se chytil na hostování v Espanyolu, kde patří do základní sestavy španělského týmu a na jeho výkony se z Pyrenejského poloostrova snáší slova chvály.

V Barceloně plní roli hráče na pozici šestky až osmičky, který přidává do hry intenzitu, získává balony a funguje jako čistič mezi obranou a zálohou. Zároveň se umí dostat i do zakončení kolem pokutového území. Navíc reprezentace přepla z formace 3-4-3, kam Král nepasoval, do mnohem kompatibilnějšího 4-2-3-1.

"Myslím si, že trenéři ukáží právě na něj. Je ohraný, má zkušenosti, znají ho," odhaduje Jarolím. Sám ale koketuje nad jiným jménem. "V posledních zápasech se nám dobře jeví kluci z české ligy. Proč tedy nezkusit Jiřího Boulu?" nadhazuje jméno ostravského záložníka, pro kterého je to první reprezentační zkušenost v kariéře. V Chance Lize tvoří páteř Baníku, který se pohybuje momentálně na třetím místě.

Livesport Daily #256: Kritiku na trenéra samozřejmě kabina vnímá, říká baníkovec Boula Livesport

Otazníkem jsou jeho zkušenosti a chemie s týmem. Obouchaný není ani z evropských pohárů. Poprvé si je zahrál s Baníkem až letos v létě v předkolech Konferenční ligy, kde cesta Slezanů skončila na Kodani.

"Možná by to byla lepší volba, jelikož je hladový a chce se ukázat a nebude pod takovým tlakem jako třeba Král, který má nějakou minulost. Nevyšel mu zápas v Gruzii, kde byl o poločase střídaný, a ví, že už musí předvést v národním týmu dobrý výkon," pokračuje Jarolím.

Bývalý záložník Hamburku či Bayernu by však ze seznamu případných náhradníků rovnou škrtl Lukáše Provoda. "Nešel bych do toho. Přijdete o dobrou spojku mezi útokem. Jeho akční rádius a zrychlení by nám v ofenzivě citelně scházely," dodává Jarolím.