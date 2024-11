Do boje proti Gruzii povede národní tým nový kapitán. Je to pro mě velká čest, říká Holeš

České fotbalisty povede do úterního závěrečného utkání skupiny B1 Ligy národů proti Gruzii v roli kapitána Tomáš Holeš (31). Zkušený obránce pražské Slavie převezme pásku za Tomáše Součka, který si odpyká trest za dvě žluté karty. Na tiskové konferenci v dějišti zápasu Olomouci to uvedl trenér národního mužstva Ivan Hašek (61).

Holeš povede reprezentaci do utkání jako kapitán poprvé, na roli lídra je ale zvyklý z klubu. Ve Slavii je totiž zástupcem kapitána Jana Bořila a pásku už v mnoha zápasech měl. "Samozřejmě je to pro mě velká čest být zítra kapitánem reprezentace a vést tým na hřišti. Obrovsky si toho vážím," řekl Holeš.

"Máme takovou tradici, že kapitán vždy řekne pár slov před zápasem v kolečku. Takže si určitě něco připravím. Jinak se nic moc nemění. Tomáš Souček je normálně s námi s týmem, všechny věci (před zápasem) obstarává on. Možná těch pár slov v kolečku a že budu komunikovat s rozhodčím, to jsou dvě věci, které se pro mě trochu mění," doplnil slávistický stoper.

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Holeš má v reprezentačním "áčku" na kontě 33 zápasů a dvě branky. Podle počtu startů je pátým nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru po Součkovi, obránci Vladimíru Coufalovi, záložníkovi Alexi Královi a útočníkovi Adamu Hložkovi.

"Uvažovali jsme o tom především tak, aby to byl lídr týmu. Vyšel nám z toho v tuhle chvíli Tomáš Holeš. I když třeba nemá odehráno nejvíce zápasů, tím lídrem on je," prohlásil kouč Hašek.

Souček bude v reprezentaci v soutěžním utkání scházet po třech letech a poprvé od listopadu 2021, kdy nehrál v závěru světové kvalifikace proti Estonsku (2:0). Od té doby chyběl jen v jednom přípravném duelu, jinak pokaždé nastoupil v základní sestavě. Druhou žlutou kartu dostal v sobotu při bezbrankové remíze v Albánii rovněž Tomáš Chorý, národní mužstvo tak bude postrádat i aktuální útočnou jedničku.

"Absence obou Tomášů je pro tým velká ztráta, jsou to osobnosti a opory. Zvlášť Tomáš Souček, který je kapitán. Nepamatuji si, že bych hrál nějaký zápas (v reprezentaci) bez něj. Takže to bude něco nového. Ale věřím, že v týmu máme další hráče, kteří je dokážou nahradit," uvedl Holeš.

Tabulka před posledními zápasy. Livesport

Jeho tým bude v úterý hájit první místo ve skupině a postup do elitní divize A. Gruzii se pokusí vrátit porážku 1:4 ze zářijového vzájemného duelu v úvodu soutěže. "Byla to velká facka na začátek Ligy národů. V tom zápase jsme nezačali špatně, ale nechali jsme se vybrejkovat. To bude určitě jedna z věcí, které musíme pohlídat," řekl Holeš.

Hlavní gruzínskou hvězdou je ofenzivní univerzál Neapole Chviča Kvaracchelija. "Brejky mají smrtící, hráči nahoře jsou obrovsky kvalitní. Kvaracchelija je fakt skvělý hráč, Gruzie v něm má klenot. Jedním ze základů úspěchu bude eliminovat ho a pohlídat si brejkové situace," mínil Holeš.

Český celek Gruzii nedokázal porazit ani na letním mistrovství Evropy, kde s ní remizoval 1:1 a na úkor soupeře nepostoupil ze skupiny. "Hráli jsme s nimi dvakrát. Chtěli bychom jim to zítra vrátit a konečně je také porazit," uvedl Holeš.

Reprezentanti se představí v Olomouci poprvé od vítězství 3:0 nad Moldavskem v závěru evropské kvalifikace vloni v listopadu. Zápasu předcházela aféra tří hráčů, kteří na Hané během srazu porušili večerku a navštívili tamní diskotéku. Po utkání u mužstva skončil trenér Jaroslav Šilhavý.

"Vybavilo se mi to hezčí, to znamená postup na Euro. O té kauze se už moc nebavíme, považujeme to za uzavřenou záležitost. Bavili jsme se hlavně o tom, že jsme tu uhráli postup a zápas se nám povedl. Bylo by hezké to zopakovat," řekl Holeš.