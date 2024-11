Dokázali jsme se zvednout, moc si toho cením. Kluci jedou na doraz, chválil Hašek

Haška těšil dobrý vstup do utkání.

Na začátku skupiny B1 Ligy národů vyfasovala česká reprezentace debakl na půdě Gruzie 1:4 a trenér Ivan Hašek (61) se ocitl pod palbou kritiky, stejně jako celý tým. V úterý večer po duelu proti stejnému soupeři, jen na domácí půdě, slavili Češi výhru 2:1 a také posun mezi elitu Ligy národů. "Dokázali jsme se zvednout, moc si toho cením," řekl po utkání pro ČT sport Hašek.

Je jasné, že po porážce v Gruzii se mu neusínalo s klidným pocitem. Po závěrečném hvizdu si mohl oddechnout a děkoval fanouškům. "V Gruzii byly tři stovky fanoušků a po tom utkání přišel potlesk. Chci lidem poděkovat, to oni nás dohnali na první místo," konstatoval s tím, že si moc váží podpory, jaké se jeho celku dostává.

Hašek dobře věděl, že si v úterý v Olomouci situaci hodně ulehčil, když se mu povedlo dát rychlý gól a o něco později i druhý. "Měli jsme dobrý nástup, ale dál bylo nutné to odpracovat. Bylo to odmakané směrem dozadu. Soupeř ukázal, že jak má prostor, tak je nebezpečný. Ale všichni kluci tam nechali, co mohli. Jedou na doraz," pochválil své svěřence.

Statistiky utkání. Livesport

Před kamerami ČT sport pak vysvětlil i svůj tah se zařazením Adama Hložka do základní sestavy. Tento počin Haškovi vyšel na jedničku a nejen kvůli vítězné trefě mladíka, který hraje nejvyšší německou soutěž za Hoffenheim. "Adam chodil zápasy dohrávat a já jsem se už po Albánii rozhodl, že dostane šanci. Má formu a ukázal to. Má neuvěřitelný tah na hranku, myslím, že má před sebou v národním týmu velkou budoucnost," poznamenal Hašek.

Kouč národního týmu se od počátku svého angažmá u reprezentace netají tím, že by rád národní tým dovedl na mistrovství světa. Kvalifikace se teprve bude losovat. "Ale udělali jsme další krůček k našemu cíli, je moc důležitý," uvedl Hašek v narážce, že Češi budou při losu ve druhém výkonnostním koši. A velmi pravděpodobně je bude čekat také play off o MS díky Lize národů.