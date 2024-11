Vítězný Hložkův gól? Nacvičené to nebylo, ale vyšlo to skvěle, tvrdil střelec

Česká reprezentace si užívá euforii. V úterý večer porazila Gruzii a postupuje do elitní skupiny Ligy národů. Vítěznou trefu si připsal Adam Hložek (22), který odehrál možná nejlepší duel v národním dresu. "Jsem rád za gól, který byl vítězný. Vyhráli jsme, máme důležité vítězství. Takhle chceme pokračovat," zavelel před kamerami ČT sport. "Jsme šťastní, máme i skoro jistou baráž o MS," hlásil Tomáš Holeš (31), jenž vedl v úterý tým s kapitánskou páskou.

Češi měli do zápasu fantastický vstup, od 3. minuty vedli. Navíc netrvalo dlouho a jejich náskok zvýraznil Hložek. "Neříkám, že to byla nacvičená akce, ale postavil jsem si tam kluky, aby gólman neviděl. Vyšlo to skvěle, pak už stačilo jen trefit branku," zářil spokojeností.

Po utkání převzal také cenu pro nejlepšího hráče utkání. On sám byl s výkonem spokojený. "Hlavně, aby to tak také viděli fanoušci," usmál se.

Ve středu zálohy dostal šanci místo vykartovaného kapitána Tomáše Součka Alex Král a vedl si náramně. V utkání se vyždímal ze všech sil. "Bylo to hodně těžkých devadesát minut. Byla to dřina, skákali jsme do střel. Na konci nám možná chybělo to, že by to někdo odvezl do rohu a podržel to tam," konstatoval záložník, který hraje pravidelně španělskou ligu, kde se mu přezdívá "Zloděj míčů."

To v národním týmu také ukázal. "S Červíkem jsme tam vypíchli hodně balonů. Brzdili jsme jejich protiútoky, i kluci vzadu odvedli skvělou práci," chválil Král, který prozradil, že v záloze měl více defenzivních úkolů právě Lukáš Červ. "Já se Šulcíkem jsme to měli více rozbíhat, fungovalo to dobře," zářil záložník.

Statistiky utkání. Livesport

Nadšený byl po závěrečném hvizdu i zaskakující kapitán Tomáš Holeš. "Jsme šťastní, máme takřka jistou baráž o MS. Atmosféra byla skvělá, byl to hodně náročný zápas. Soupeř měl kvalitu, ukázal, že když mu dáte metr prostoru, tak trestá. Ale poradili jsme si s tím, vyhráli jsme," zářila opora Slavie.

Hezkým gestem se blýskl už před výkopem, když při nástupu na hřiště půjčil bundu holčičce, s kterou kráčel na trávník. "Viděl jsem, jak se klepala, tak jsem jí dal bundu," okomentoval svůj dobrý skutek.