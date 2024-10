Fotbalová Francie vstupuje do nové éry, při absenci lídrů navleče kapitánskou pásku Tchouaméni

Po odchodu Antoinea Griezmanna (33) do reprezentačního důchodu a kontroverzní absenci Kyliana Mbappého (25), který o víkendu nastoupil za Real Madrid, vstupuje Francie do Ligy národů bez jasného lídra. Dalo by se tak říci, že po 10 letech úspěchů pomalu kráčí do nové éry. Kapitánskou pásku po Mbappém převezme ve čtvrtečním zápase proti Izraeli a velmi pravděpodobně i v pondělí proti Belgii Aurélien Tchouaméni (24).

Mbappé, kapitán Les Bleus bude během aktuálního reprezentačního okna odpočívat. Ve čtvrtek v Budapešti ani v pondělí v Belgii na sebe hvězdný forvard národní dres neobleče, přestože za Bílý balet odehrál po zranění hamstringu ve středu 30 a v sobotu 70 minut. To ve Francii vyvolalo vlnu kritiky.

"Musíme upřednostnit zájmy hráče a nevystavovat ho potížím s klubem," vysvětlil v pondělí trenér národního týmu Didier Deschamps. "Nesmíme zapomínat, že zaměstnavatelem je klub, nikoliv federace," dodal. Když Deschamps oznámil nominaci, uvedl, že s Kylianem o situaci mluvil a že prý nechce riskovat. Kouč zároveň zdůraznil, že tyto zápasy vnímá jako příležitost tým okysličit, v kvalifikaci na mistrovství světa 2026 by prý ale stejné rozhodnutí nepřijal.

Absence přichází jen několik týdnů po zářijovém oknu, kdy se Mbappé zdál být netečný k veškeré kritice týkající se hry národního výběru a kdy o Ligu národů nejevil přílišný zájem. Z realizačního týmu Les Bleus je ovšem nadále slyšet, že s Mbappém žádné problémy nejsou. "O Kylianovi nemám nejmenší pochybnosti, několikrát jsem s ním mluvil," přiznal zkušený kouč.

Život po Griezmannovi

Francii z mnoha důvodů čekají první krůčky v nové éře. Deschamps dal ale například najevo, že nehledá fotbalistu, který by zaplnil prázdné místo po Griezmannovi a jeho 44 gólech ve 137 mezinárodních vystoupeních. Žádný z hráčů totiž nenabízí profil, který by se vyrovnal talentu útočníka Atlétika Madrid. Podobnou roli střelce a nahrávače by ale mohl plnit Michael Olise.

Hráč Bayernu sice zatím nenaplnil svůj potenciál na mezinárodní scéně, v Německu ale s pěti góly a třemi asistencemi září. Po 16 měsících se navíc vrací Christopher Nkunku, který po 10 reprezentačních startech zatím čeká na první gól.

Nový kapitán

Zároveň bylo ve francouzském národním týmu třeba pro nejbližší dva zápasy vyřešit otázku kapitánské pásky. "Antoineho konec a absence Kyliana otevírají nové možnosti," přiznal Deschamps, kterému by scházet také N'Golo Kanté, jenž navlékl "céčko" naposledy.

Novým lídrem mohl být bezpochyby Adrien Rabiot, který však zatím odehrál za Olympique Marseille pouze dvě půlhodiny – Deschamps s ním počítá až v listopadu. Převzít otěže mohl také velitel obrany Dayot Upamecano, ani on ale není kvůli zranění pravého stehna k dispozici.

Žádný jiný hráč v současné nominaci pásku neoblékl, 132. kapitánem Les Bleus se tak podle Francouzské fotbalové federace (FFF) stane Aurélien Tchouaméni.