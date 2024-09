Grealish dal gólem v Irsku zapomenout na nejhorší léto. Teď jsem spokojený, uvedl po výhře

Nemá za sebou nejlepší období. Před třemi měsíci se nevešel do anglické nominace pro Euro a jistou pozici nemá ani v sestavě Manchesteru City. Jack Grealish (28) ale využil dokonale šance, kterou mu dal nový reprezentační kouč Lee Carsley (50) a gólem pomohl Albionu zdolat Irsko 2:0. Rodák z Birminghamu po zápase v Dublinu přiznal, že mu branka proti soupeři, jehož barvy v minulosti hájil, pomohla odrazit se k lepším zítřkům.

Gareth Southgate vynechal Grealishe z anglického reprezentačního výběru pro EURO 2024 po rozporuplné sezoně v Manchesteru City. Po odchodu trenéra po červencové prohře ve finále mistrovství Evropy se Španělskem vrátil dočasný kouč Carsley křídelníka do základní sestavy pro úvodní zápas Ligy národů v Dublinu.

Ofenzivní univerzál Citizens využil vzácné příležitosti zahrát si na pozici číslo 10 a v prvním poločase se postaral o druhý gól Albionu, když se prosadil po centru Declana Rice.

"Bylo to jedno z nejhorších letních období v mém životě. Nedá se nevidět vše, co se před vámi děje. Bylo to těžké, ale dalo mi to něco, od čeho se mohu odrazit," uvedl Grealish.

Bývalý hráč Aston Villy byl dlouho oblíbencem anglických fanoušků pro svůj specifický styl hry. Bývalý kouč Albionu Southgate však Grealishe postupem času přestal využívat. Rodák z Birminghamu nyní doufá, že mu výkon proti Irsku pomůže nastartovat sezonu.

"Potřebuji začít pravidelně hrát, střílet góly, to se mi dnes povedlo. Stále nejsem stoprocentně fit, ale dostávám se do toho, takže z osobního hlediska jsem teď spokojený. Když jdu po skončení zápasu za fanoušky a slyším, jak skandují mé jméno, není lepší pocit než hrát za Anglii," přiznal.

Pomáhat Anglii zahájit éru po Southgateovi ve vítězném stylu bylo pro Grealishe obzvlášť sladké. Spolu s Ricem byli totiž vystaveni posměškům irských fanoušků, neboť oba na začátku své mezinárodní kariéry reprezentovali právě svého sobotního soupeře.

"Bylo to přesně to, co jsme s Declanem očekávali. Nemáme nic špatného na srdci, oba jsme si hraní za Irsko užili, já určitě. V mé rodině je hodně Irů, takže z mé strany není žádná zlá krev," vysvětlil Grealish.

Rice si zápas užil

Rice odehrál tři utkání i za seniorskou reprezentaci Irska. Od roku 2019 však hájí barvy Anglie, za kterou odehrál už 59 zápasů a získal s ní dvě evropská stříbra.

V sobotu záložník Arsenalu otevřel v 11. minutě skóre zápasu, gól ale neslavil. "Z dědovy strany byli všichni Irové. Už tu sice nejsou, ale myslím, že by to bylo neuctivé," řekl Rice televizní stanici Sky Sports. "Hrál jsem za Irsko a mám na to pořád skvělé vzpomínky. Nemůžu říct jediné křivé slovo a přeju jim to nejlepší," uvedl na adresu sobotního soupeře.

U anglického týmu prožil úspěšnou premiéru prozatímní kouč Carsley, jenž rovněž reprezentoval Irsko, za které odehrál 40 utkání. Před zápasem si dokonce šel omylem sednout na lavičku domácích. "Vylezl jsem z tunelu a zahnul doprava. Jak víte, strávil jsem na lavičce hodně času, takže přesně vím, kde to je," uvedl žertem v rozhovoru pro televizní stanici RTÉ.

