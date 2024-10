Zatímco po dlouhá léta měla české reprezentace jasně danou jedničku mezi třemi tyčemi, v současnosti je situace nejistá. Na probíhajícím srazu se ale může zrodit nová. "Antonín Kinský (21) by měl dostat šanci, nikoho lepšího teď nemáme," domnívá se v rozhovoru pro Livesport Zprávy Dominik Rodinger (37), bývalý gólman a mistr Slovenska se Slovanem Bratislava.

Ještě na jaře se zdálo, že pozice Jindřicha Staňka, brankáře Slavie, je v národním dresu neohrozitelná. Přišlo ale těžké zranění na Euru, které dostalo do popředí Matěje Kováře. Brankář Leverkusenu se chopil pozice jedničky na probíhajícím srazu je společně s Antonínem Kinským a Martinem Jedličkou z Plzně. I přesto by však Rodinger dal šanci Kinskému. "Z trojice, která tam je, je jasně v největším vytížení, má jasně nejlepší výkonnost a současnou pohodu, tudíž nevidím jediný důvod, proč by do tohoto srazu neměl jít jako jednička," říká otevřeně.

Trenér Ivan Hašek na čtvrteční předzápasové tiskové konferenci mlžil. "Máme jasno po diskuzi s trenérem brankářů Radkem Černým. Hráči se to brzy dozví," pronesl na dotaz, kdo bude v pátek proti Albánii v brance.

Důvodů, proč by Kinský neměl být pro tento sraz jedničkou, Rodinger moc nevidí. "Spíš žádné," kroutí hlavou. "Ze současné nominace by měl jasně chytat on. Zaslouží si to, výkony v této sezoně má parádní, neinkasuje v Evropě ani v naší lize, navíc chytá všechno."

Právě poslední věta hraje v Rodingerově přemýšlení největší roli. Vytížení čtyřiadvacetiletého Kováře je skutečně téměř nulové. V této sezoně odchytal jeden zápas v Budeslize a jeden v poháru, další dva duely v reprezentaci. Oproti Kinskému, který je od prvního utkání sezony neotřesitelnou jedničkou Slavie a nechyběl ani minutu, je to znatelný rozdíl.

Jinými slovy, Kovář nedělá ani nic špatně, ale chybí mu to základní. "Prostě nechytá. Je to zásadní. Sám si pamatuji, že když jsem byl v jednadvacítce, jezdil jsem tam, když jsem v klubu chytal. Nedokáži si moc představit jezdit na nároďák bez vytížení. I proto mi přijde pozice Tondy jasně daná," opakuje.

Preview Česko – Albánie Livesport

V zápasech s Albánií a Ukrajinou se tak bude hrát nejen o body, ale také o pozici jedničky. Rodinger by dal šanci Kinskému samozřejmě v prvním zápase, nicméně i dále, pokud by nenastal žádný šílený scénář v podobě zranění nebo ostudného výkonu. "Určitě by měl zůstat, musí to být ustálená pozice. A je to dobře i pro kluky, aby věděli, s čím na sraz jedou."

Někteří fanoušci by i přesto nejraději viděli mezi třemi tyčemi gólmana, který chytá v Evropě a je otřískán velkými zápasy. Jenže není kde brát. "Fakt po dlouhé době dostává více gólmanů šanci a situace je tím pádem méně stabilní. Dřív to bylo tím, že kandidáti na jedničku pravidelně chytali v top evropských ligách, v tom teď trochu strádáme," vzpomíná Rodinger na časy Petra Čecha, Tomáše Vaclíka nebo Jiřího Pavlenky.

Faktem je, že Čechů pravidelně chytajících v zahraničí ubývá, ale bývalý brankář také dodává, že by se tento narativ měl změnit. Řeči o tom, že by měli hrát hráči, kteří působí za hranicemi, byť nehrají, moc nebere. "Vidíme Spartu a Slavii, jak se ukazují v Evropě. Nevidím důvod, proč by měli mít místenku kluci, co působí v zahraničí. To samé platí i u gólmanů," naráží například na Kováře.

Statistiky Antonína Kinského v tomto ročníku Chance Ligy Livesport

Pro brankáře z české ligy navíc hraje i to, že do utkání pravděpodobně zasáhne velké množství hráčů ze Slavie. V obraně Tomáš Holeš s Janem Bořilem, v zálože Lukáš Provod, v útoku Tomáš Chorý. Jejich chemie by mohla fungovat už od brankáře.

Klíčové pro další měsíce bude, aby bylo jasno. "Reprezentace někoho takového potřebuje. Nejlepší by bylo, abych na otázku, kdo bude chytat za rok, odpověděl bez váhání Kinský," říká jasně současný trenér třetiligové Hostouně.

Zajímavé bude taky sledovat, jak se Kinský popere s atmosférou. Z téměř dokonalého prostředí, které nyní panuje na Slavii, přešel do reprezentace, kolem níž se ozývají spíše negativní a někdy až posměšné narážky.

Kinskému navíc nevyšel první reprezentační sraz v sezoně v dresu lvíčat. Jednou inkasoval proti Litvě, proti Dánsku hned pětkrát. A jeho výkon v druhém duelu nebyl vůbec dobrý. "Může to být faktor. Věřím ale, že se svou hlavou dokáže pracovat dobře," doufá Rodinger.