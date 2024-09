Hancko přiznal, že ho lákal přestup do Atlétika. V Lize mistrů se těší na Panáka

Dávid Hancko (26) patřil v létě k nejžádanějšímu zboží na fotbalovém trhu. Největší zájem o slovenského obránce projevovalo Atlético Madrid, ale Feyenoord, do něhož účastník letošního Eura zamířil před dvěma lety z pražské Sparty, se se španělským klubem nedohodl. Neuskutečněný transfer však už Hancko hodil za hlavu a momentálně v ní má jen národní tým, se kterým ho čekají dvě utkání Ligy národů.

O Hanckově přestupu se poprvé spekulovalo v souvislosti s Liverpoolem, který převzal někdejší trenér Feyenoordu Arne Slot. Po skončení evropského šampionátu se pak nejhlasitěji hovořilo o zájmu Atlétika. "Bylo to intenzivní a na psychiku těžké. Ale kluby se nedohodly. Feyenoord si mě cení, řekl ne a já mám nadále smlouvu," řekl.

"Byl jsem zklamaný a doufal jsem, že by to mohlo přijít a já bych šel do většího fotbalu, ale neberu to tragicky. Čekají mě velké výzvy, není to tak, že bych chtěl odejít. Jen mě lákalo posunout se v kariéře dál," dodal na srazu národního týmu.

Slováky čekají v následujících dnech dva zápasy v divizi C Ligy národů. Ve čtvrtek v Estonsku a o tři dny později v Košicích proti Ázerbájdžánu. Svěřenci Francesca Calzony jsou v obou zápasech i v celé skupině, z níž nejlepší tým postoupí přímo do Divize B, favoritem.

"K národnímu týmu jsem dorazil v dobré náladě, léto rychle uteklo. Čekají nás nové cíle, těším se na ně. Nechceme být v této divizi, myslím, že máme na víc. Chceme potvrdit kvalitu, kterou jsme ukázali v kvalifikaci a na Euru. Umíme hrát zápasy jako proti Belgii, takže se musíme pustit do práce a předvést výkony, které umíme podat," zavelel.

Hancko nastoupil ve všech zápasech Slovenska na Euru. TASR / Martin Baumann

Na Hanckovi se na začátku sezony projevilo, že odehrál čtyři těžká utkání na ME. Slováci v základní skupině mimo jiné porazili favorizovanou Belgii a v osmifinále prohráli s Anglií 1:2 po prodloužení. "První týden byl těžký, připomínal jsem si porážku s Anglií. Ale byl to velmi vydařený turnaj a to, jak jsme ho odehráli, bylo jedno z nejlepších období, co jsem u reprezentace," řekl.

V aktuálním ročníku má na kontě čtyři soutěžní utkání, v nichž se jednou střelecky prosadil. "Volno bylo krátké, ale nemuseli jsme hrát předkola, takže příprava byla tím pádem delší," připomněl, že Feyenoord coby nizozemský vicemistr postoupil přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. V ní dostal za soupeře Manchester City, Gironu, Bayern, Leverkusen, Benfiku, Lille, Salcburk a Spartu. "Máme asi nejtěžší los ze všech. Ale chceme se ukázat, jsou to výzvy," hodnotil.

Potěšilo jej, že Feyenoordu los přisoudil i českého mistra. Ze Sparty zamířil do Rotterdamu jak Hancko, tak před nedávnem i dánský trenér Brian Priske. A v akci bude i slovenský útočník Lukáš Haraslín.

"Jak znám Šula, bude o tom mluvit až do prosince," usmál se Hancko. "Do té doby nás čeká ještě spousta zápasů. Ale hrajeme doma, bude to neuvěřitelný a těžký zápas. Těším se na to, mám tam kamaráda Filipa Panáka. Když jsem přišel do Sparty, říkalo se, že bude muset kvůli zranění kolena skončit, a teď je kapitánem týmu. Z toho mi až běhá mráz po zádech, moc mu to přeju," dodal na závěr.