Bezbranková remíza v Albánii v předposledním vystoupení skupiny B1 Ligy národů udržela českou reprezentaci na první příčce tabulky. Na kontě má osm bodů, duo Gruzie, Albánie nasbíralo o bod méně. Český tým zakončí skupinu v úterý v Olomouci duelem proti Gruzii. "Bude to náročný zápas, ale věřím, že diváci nás doma doženou ke třem bodům a prvnímu místu," uvedl po plichtě v Tiraně trenér Ivan Hašek (60).

Hašek nebyl po utkání nespokojený s výsledkem, nicméně bylo znát, že by byl raději za vítězství. "Samozřejmě bych byl raději, kdybychom měli tři body. Měli jsme využít některou z velkých šancí," poznamenal v narážce na dvě trefená břevna. "Na druhou stranu jsme Albánii nepouštěli do šancí, hlídali jsme si protiútoky. Albánci čekali na naši chybu, ale my jsme jim nedali příležitost,“ uvedl.

Na připomínku reportéra, že první půle byla od českých reprezentantů aktivnější a povedenější, reagoval Hašek souhlasem. "Druhá půle byla daleko vyrovnanější. Albánci se posunuli výš, nenechali nás hrát. Měli jsme tam jen náznaky šancí, první poločas byl lepší," připustil.

Řeč přišla v pozápasovém rozhovoru i na to, že v posledním vystoupení proti Gruzii nastoupí Češi bez kapitána Tomáše Součka a útočníka Tomáše Chorého. "Je to komplikace, ale máme připravené varianty. V noci to budeme řešit," prozradil Hašek.

Češi půjdou do posledního duelu proti Gruzii z pozice lídra skupiny. A pokud vyhrají, o první místo je nic nepřipraví. Na paměti ale také mají propadák z Gruzie (1:4). "Musíme se poučit, to byl náš nejhorší zápas za dobu, co jsem i týmu, Gruzie nás nachytala, má nebezpečné ofenzivní hráče. Bude to náročný zápas, ale věřím, že diváci nás doženou ke třem bodům a prvnímu místu ve skupině," zakončil povídání pro ČT sport trenér Hašek.