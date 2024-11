Mohl být za hrdinu, ale hlavičkoval do břevna. Mrzí mě to strašně, přiznal Jemelka

Mohl být za hrdinu. Ale obránce Václav Jemelka (29) tuhle šanci v utkání Česka v Lize národů na půdě Albánie odmítl. Ve 12. minutě totiž po rohu hlavičkoval jen do břevna. I kvůli tomu zápas skončil bezbrankovou remízou. "Mrzí mě to strašně. Věděli jsme, že roh nebo jiná standardka mohou rozhodnout. Nedá se nic dělat,“ konstatoval před kamerami ČT sport obránce.

Jemelka se vrátil do základní sestavy národního týmu. Nebyla na něm ale znát nervozita, vedl si slušně, jen chyběla zmíněná gólová odměna. "Měli jsme dost tréninků, s kluky se znám. Nebyl žádný problém,“ uvedl po závěrečném hvizdu.

Pomohlo mu samozřejmě i to, že měl před sebou v sestavě známé z Plzně Lukáše Červa a Pavla Šulce. "Vždycky je lepší, když se s kluky znáte a jste sehraní. Fungovalo to, škoda, že nemáme tři body," posteskl si.

Za to, jak se do zakončení dostal, pochválil obránce i expert ve studiu ČT sport Luděk Zelenka. "Byl tam dobře, je to i o štěstí. Kdyby to zakončení šlo o pět centimetrů níž, byl by to krásný gól," uvedl bývalý útočník. "Zápas zvládl, nebyl vyjukaný, ale celá obrana až na úvod působila klidně,“ dodal.