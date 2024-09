Jsme oběti, ne viníci. De la Fuente nehodlá šetřit reprezentanty ve prospěch klubů

Hlavní trenér Španělska Luis de la Fuente (63) před nedělním zápasem Ligy národů proti Švýcarsku prohlásil, že hráči musí plnit své reprezentační povinnosti i přes nabitý kalendář. Právě nemilosrdný program vyvolává mezi širokou veřejností obavy o zdraví fotbalistů.

Úřadující mistři Evropy se v Ženevě utkají se Švýcarskem. Oba týmy v úvodních zápasech soutěže ztratily body. Španělsko uhrálo se Srbskem bezbrankovou remízu, zatímco svěřenci trenéra Murata Yakina odcestovali z Dánska se dvěma červenými kartami a porážkou 0:2.

"Čeká nás velmi těžký soupeř. Patřili jsme k týmům, které na mistrovství Evropy hrály nejlépe," řekl de la Fuente na sobotní tiskové konferenci. "Uvidíme dva týmy na velmi vysoké úrovni, možná v jednom z nejdůležitějších zápasů, které se v Evropě v současné době mohou hrát. Máme v plánu zlepšit naše silné stránky a minimalizovat ty soupeřovy," dodal.

Hvězdy si stěžují na kalendář

Přítomní novináři se neváhali španělského trenéra zeptat, co říká na zvýšené vytížení fotbalistů a jeho dopady na národní tým. "Na hráče myslíme prioritně. Ale i oni musí reprezentovat. Kalendář byl schválen, řídíme se jím. Hrajeme za naši zemi, za národní tým, měli bychom tomu přikládat důležitost, kterou to má. Každý chce reprezentovat a je to i v zájmu klubů. My jsme oběti tohoto programu, ne viníci," řekl ke stále více rezonujícímu tématu.

De la Fuente také dodal, že by nesouhlasil s omezením reprezentačních povinností, aby ochránil výkonnost hráčů na klubové úrovni. "Naší povinností je reprezentovat zemi, nasazovat nejlepší hráče a usilovat o vítězství. Máme obrovskou odpovědnost, velkou prestiž, kterou musíme hájit," řekl lodivod evropských šampionů a vzápetí dodal: "Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je využít ty nejlepší. Kromě toho musíme být spravedliví a nebyl bych, kdybych některé chránil více než jiné jen kvůli jejich klubu."

V nedělním utkání by se do sestavy Španělska mohl vrátit záložník Rodri, který je od finále Eura 2024 proti Anglii mimo hru kvůli zranění. Ani Manchester City s ním zatím nemohl počítat.

"Zdraví je pro nás vždy prioritou. Trénuje a dříve nebo později bude muset začít hrát. Pokud uznáme za vhodné, že musí nastoupit, bude to bez jakéhokoli rizika. Ale fotbal je takový, v zápase se může stát cokoliv," uzavřel hlavní trenér výběru země z Pyrenejského poloostrova.