Záložník Tomáš Souček si cení bodu, který česká fotbalová reprezentace v Lize národů získala bezbrankovou remízou v Albánii. Devětadvacetiletý středopolař West Hamu ovšem inkasoval žlutou katu, která ho vyřadila ze závěrečného duelu ve skupině B1. Kapitán týmu po utkání novinářům řekl, že v Olomouci proti Gruzii se soustředí na roli pomocníka, který se bude snažit pomáhat alespoň radami a svými zkušenostmi.

Každý zápas chce vyhrát, jeho hodnocení tak nebylo úplně pozitivní. "Ale máme bod z venku, na půdě těžkého soupeře, udrželi jsme nulu, takže jsou tam i pozitiva. Od porážky v Gruzii, o které se pořád bavíme, jsme předvedli čtyři kvalitní výkony, uhráli dvě výhry a dvě remízy, což je důležité. Jsme na nějaké vlně a chceme to využít v úterý," řekl Souček.

Mrzela ho dvě nastřelená břevna. "Kdybychom vedli, oni by to museli otevřít. Ale bránili pevně a vedlo to k remíze. Jsou velmi kvalitní a je těžké je tlačit celých 90 minut. Domácí se skoro do ničeho nedostali, myslím, že my jsme byli mnohem nebezpečnější. Moje šance mě mrzí, chtěl jsem trefit aspoň bránu, ale moc jsem na míč nedosáhl. Hlavní je, že pořád vedeme tabulku skupiny," poukázal rodák z Havlíčkova Brodu.

Dostal žlutou kartu, kvůli níž stejně jako útočník Tomáš Chorý přijde o rozhodující zápas o postup s Gruzií. "Absence na hřišti mě moc mrzí. Cíl je vyhrát skupinu, budu maximálně nápomocný, i když nesmím nastoupit. Budu se snažit předávat aspoň zkušenosti. Nečekal jsem, že mi dá žlutou hned za první kontakt, ale už to nevrátím," uvedl bývalý hráč Slavie.

Zatím si nedokáže moc představit, že se bude v Olomouci jen koukat. "Soustředím se na roli pomocníka. To je fotbal, přináší i absence kvůli kartám. Věřím, že budu pyšný, že to kluci zvládnou a budeme slavit."

Osudová karta mu trochu pokazila jubileum. V Albánii odehrál 40. zápas v roli kapitána české reprezentace, jímž vyrovnal držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda.

Češi se drží v čele skupiny. Livesport

"Je to krásný pocit. Myslím, že Pavel Nedvěd byl nejlepší kapitán české reprezentace v její nejlepší éře, jeden z nejlepších hráčů české historie. Věřím, že pojedu dál, budu mužstvu pomáhat a kluci si budou vážit, že jsem jejich kapitán," přál si Souček.

Albánští diváci při slavnostním nástupu stejně jako před rokem znovu pískali při české hymně, třeba Vladimír Coufal byl během zápasu zasažen kelímkem hozeným z hlediště. Češi se však nenechali rozhodit. "Atmosféru jsme zvládli nadstandardně. Soustředili jsme se jen na sebe. Pokud jde o nemístné projevy fanoušků, ať si to vyřeší jejich federace," dodal kapitán.

Tabulka Ligy národů