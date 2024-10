Naposledy chyběl, teď může nahradit De Bruyneho. Trossard před Ligou národů cítí formu

Leandro Trossard si chce do reprezentace přenést formu z Arsenalu.

Útočník Leandro Trossard (29) doufá, že si formu z Arsenalu přenese i do národního týmu. Do sestavy trenéra Domenica Tedesca (39) se vrací po osmifinálovém konci na Euru, kde Belgie vypadla s Francií, s níž prohrála i v září v Lize národů. Při vítězství nad Izraelem Trossard v týmu nefiguroval, ve čtvrtek v Itálii a v pondělí doma proti Les Bleus by však měl hrát klíčovou roli ve středu pole, kterou obvykle obstarává zraněný Kevin De Bruyne (33).

"S trenérem jsme o tom ještě nemluvili, ale vyjasní se to. Zatím nevím, na jaké pozici budu hrát, ale vždycky je příjemné, když hrajete na svém oblíbeném postu. Například na mistrovství Evropy jsem musel plnit hodně rolí," řekl hráč Arsenalu na tiskové konferenci a dodal, že by nejraději hrál na levé straně útoku. Tuto roli by však měl plnit Jérémy Doku.

V posledních zápasech Gunners hrál Trossard jako druhý útočník po boku Kaie Havertze. "Cítím se dobře. Je to moje nejlepší forma v životě? To si netroufám říct, ale myslím, že v Arsenalu podávám celkem stabilní výkony," zhodnotil.

Vynechání zářijových zápasů mu trenér Tedesco vysvětlil. "Říkal, že zná mé kvality. Chtěl vyzkoušet nové kluky a dát jim nějaké zkušenosti. Liga národů k tomu nabízí příležitost. Souhlasil jsem s tím. Byla to dobrá dohoda," řekl. Belgii čeká ve čtvrtek utkání s Itálií, o čtyři dny později přivítá doma Francii.