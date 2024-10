Kliment se po návratu do nároďáku rozkoukává. Albánci jsou drzí a zarputilí, hodnotí soka

Útočník Jan Kliment (31) se po sedmi letech vrátil do české reprezentace. Po letním příchodu do Olomouce z Plzně zatím suverénně kraluje tabulce ligových kanonýrů a byl sám zvědavý, zda mu to vynese pozvánku do národního mužstva. V nahrávce pro média od FAČR také uvedl, že by český celek měl zvládnout páteční domácí zápas Ligy národů proti Albánii.

Kliment si dosud za národní A-tým připsal pět startů v roce 2017. Zdálo se, že jeho reprezentační kariéra je uzavřena, po letním příchodu do Olomouce se ale v úvodu sezony dostal do skvělé formy a s devíti brankami vládne ligovým střelcům.

"Nevím, jestli jsem pozvánku do reprezentace vyloženě čekal. Ale mluvilo se o tom. Takže spíše jsem byl zvědavý a nechal jsem to na trenérech. Dopadlo to tak, že jsem jel na tenhle druhý (podzimní) sraz, takže super," uvedl.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Do reprezentace před sedmi lety nakoukl za trenéra Karla Jarolíma, nyní vede mužstvo Ivan Hašek. "Zatím tu vše vnímám pozitivně. Samozřejmě jsme tu teprve dva dny, takže moudřejší asi budu po tom týdnu, co tady budu. Ale zatím vše klape, je dobrá nálada, tréninky jsou v pohodě. Takže za mě super," řekl Kliment.

V posledních 14 dnech neměl ideální herní vytížení. V lize na Spartě chyběl kvůli trestu za žluté karty, poté v domácím poháru naskočil až jako střídající a o víkendu proti Bohemians 1905 byl už v deváté minutě vyloučen.

Livesport Daily #357: Když dám za sezonu přes 15 gólů, budu spokojený, hlásí kanonýr Kliment Livesport

"Vytížení teď bylo takové střídavé. Nebylo to úplně optimální, ale myslím, že je to v pohodě. Cítím se dobře. Hlavně, že jsem zdravý a nic mě nebolí. Po této stránce je to super," uvedl Kliment, kterého v minulém angažmá v Plzni často trápily zdravotní potíže.

Na srazu nejčastěji tráví čas s bývalými spoluhráči z Viktorie, kterých je v aktuální nominaci pět. "Samozřejmě v těch reprezentacích se to lehce partičkuje. Já jsem s Plzeňákama samozřejmě, ještě před třemi měsíci jsem tam byl," podotkl Kliment.

Tabulka skupiny B1 Ligy národů. Livesport

S národním týmem se chystá na páteční třetí zápas skupiny B1 Ligy národů doma proti Albánii. V pondělí reprezentace uzavře říjnový program duelem proti Ukrajině v jejím azylu ve Vratislavi.

"Včera jsme měli video a nějaká cvičení, která jsou speciálně na Albánii. Jsou takoví drzí, zarputilí i technicky individuálně zdatní. Určitě to nebude lehký soupeř. Ale ukázali jsme si nějaká okénka a věci, jak bychom je mohli překonat. Myslím, že máme na to, abychom to zvládli," dodal Kliment.