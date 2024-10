V pátečním zápase Ligy národů v Praze proti Albánii se národní tým bude muset obejít bez zraněných stoperů Davida Zimy (23), Jaroslava Zeleného (32) i distancovaného Ladislava Krejčího (25). Podle někdejšího reprezentačního kouče Petra Rady (66) však není důvod k panice. Vsadil by na tradiční tříčlennou obranu ve středu s Robinem Hranáčem (24), přestože za poslední měsíc odehrál pouhých 45 minut a v bundesligovém Hoffenheimu nemá místo ani na střídačce.

"Tohle pro mě není žádný problém. Co na tom, že za měsíc odehrál jediný poločas. Na Euru patřil k našim nejlepším hráčům, je to nadprůměrný hráč, takže bych se na něj proti Albánii nebál vsadit, zvlášť když nám dost obránců chybí," řekl trenér pražské Dukly pro Livesport Zprávy.

Z původně nominovaných stoperů, kteří mohou nastoupit proti Albánii, zbyli jen Tomáš Holeš a Martin Vitík. Později k nim v dodatečné nominaci přibyli Hranáč a Jan Bořil. Na koho byste vsadil?

"Ivan (Hašek) hrál už vzadu na trojku i na čtyřku, takže je to takové ohebné a kluci umějí i v klubech hrát obojí. V poslední době ale vsázíme na trojku, takže věřím, že to v ní znovu zvládneme. Doprostřed bych dal Hranáče, vpravo Vitíka a vlevo Holeše. Všichni tři jsou zvyklí na těch postech hrát. Jasně, nabízí se i Bořil, který ho hraje ve Slavii, ale po tom, co nám vypadli dva hráči, kteří jsou zvyklí hrát levého halfbeka, si myslím, že tam bude hrát právě Bořil."

Když už jsme u Bořila, co říkáte na to, že se po dlouhé pauze vrátil na hřiště a hraje ve skvělé formě, díky čemuž se po více než třech letech vrátil i do reprezentace?

"Po těch peripetiích, kterými si prošel, jsem vůbec nečekal, že se ještě vrátí zpátky k fotbalu. Navíc on letos odehrál v lize všechno a vždycky když nastoupil, byl vidět. Výkony si o pozvánku do nároďáku řekl a že hraje po třech letech v reprezentaci nebo že je mu 33 roků, vůbec nehraje roli. Musím před ním smeknout a popřát mu do dalších dnů hodně štěstí. Navíc zápas s horkokrevnými Albánci je přesně pro něj, je to rváč, který ostatní kluky kolem sebe strhne k lepšímu výkonu."

Mluvil jste o tom, že u vás věk nehraje roli. Neměla by ale reprezentace výhledově vsázet spíš na mladší hráče?

"Kdo mě zná, ví, že jsem pro mladé hráče, ale musejí mít výkonnost. Nejradši mám ten typ mladých, drzých hráčů, ty já mám dlouhodobě rád. Takže mládí vpřed, ale na druhou stranu v nároďáku musí hrát kluci s nejlepší momentální formou, takže mě Honza Bořil v základu vůbec nevadí, spíš naopak, zaslouží si to. Věk není žádný limit, podívejte se na Marka Matějovského, kterému bude 43 roků, a ještě nedávno hrál v Mladé Boleslavi v základu. Když na to má výkonnost, proč by tam měl hrát mladší, ale horší hráč. A navíc, kdo říká, že na dalším srazu za měsíc to nemůže být úplně jinak. Tam už zas můžou být mladší kluci."

A nemůže být důvodem toho, že v jsou v aktuálním kádru reprezentace čtyři třicátníci fakt, že se mladým hráčům momentálně tolik nedaří?

"Něco na tom asi bude, když jich tam Ivan (Hašek) tentokrát tolik nevzal. Stačí se podívat na mladého (Michala) Ševčíka, který má na to hrát v reprezentačním áčku, ale on z nějakých důvodů nehraje v Norimberku už měsíc, přitom tam má na to, aby tam byl jejich nejlepší hráč, dával góly a přihrával na ně. To prostě nedokážu pochopit, že ani tam nehraje. Ale to jenom potvrzuje, že mládí není žádná výsada."