Nebyl to fotbal. Trávník byl v dost chatrném stavu, zuřil po prohře turecký kouč Montella

Měl to být pro Turecko poměrně lehký úkol. V posledním kole skupinové fáze Ligy národů se představilo na půdě Černé Hory, kde hájilo první příčku před dotírajícím Walesem, soupeř přitom do té chvíle prohrál všech pět předchozích zápasů. Jenomže svěřenci trenéra Vincenza Montelly selhali a překvapivě padli. Hostující stratég si pak stěžoval hlavně na špatný povrch hřiště.

Turci mohli o svém postupu mezi elitu rozhodnut už před několika dny, doma ovšem remizovali s Walesem, přičemž v závěru utkání neproměnili pokutový kop. Kdyby věděli, jak mizerně si budou počínat o pár dnů později v Podgorici, spílali by neúspěšnému exekutorovi Keremovi Aktürkogluovi ještě více. Pořád každopádně měli Ay-Yıldizlilar vše ve svých rukou. Stačilo jim prostě pouze porazit suverénně nejhoršího protivníka skupiny.

Konala se ovšem nakonec dvougólová porážka. A ta se po skončení zápasu Turkům evidentně hodně těžkou skousávala. "Trávník byl v dost chatrném stavu," zlobil se Montella. "Na takovém povrchu nemůžeme na těchto úrovních hrát. Máme tým, který je po technické stránce na vysokém levelu. Jelikož jsme nebyli tak fyzický vybavení jako Černá Hora, zaplatili jsme za to. Nebyl to fotbal," dodával padesátiletý Ital ve službách tureckého nároďáku.

Turecko ještě v roce 2022 působilo v céčkové lize poté, co v předchozím ročníku sestoupilo z té béčkové. Postoupilo ovšem do vyššího patra okamžitě, hned přitom mohlo zapsal další přímý progres. Hostům navíc do karet nehrál ani výsledek ze souběžně hraného střetnutí ve Walesu. Ostrovní výběr doma neměl problémy s Islandem, a vyhoupl se tak na první místo o jeden bod před Turky. "Bojovali jsme až do konce. Samozřejmě jsme z toho smutní. Nebyl to výsledek, který jsme si představovali," hlesl. "Ale máme tu hráče, kteří se chtějí zlepšovat,” vzhlížel k březnové baráži, která přece ještě může Turkům zajistit vystoupení v Lize A.