Fotbalista Adam Hložek (22) byl po vítězství 2:1 nad Gruzií v Lize národů rád, že splatil trenérům důvěru a po 16 utkáních ukončil čekání na reprezentační branku. Řekl to novinářům po utkání v Olomouci. Útočník nastoupil poprvé v soutěži v základní sestavě a díky jeho gólu z přímého kopu prošel český tým z prvního místa skupiny B1 do elitní divize. Hráč bundesligového Hoffenheimu si po 40. startu za národní A-mužstvo rovněž pochvaloval spolupráci s bekem Janem Bořilem (33) na levé straně.

Hložek zasáhl do všech pěti předchozích utkání Ligy národů, pokaždé ale jako střídající hráč. Na Andrově stadionu dostal šanci od začátku. Hned ve třetí minutě rozjel akci před gólem Pavla Šulce a v 24. minutě se prosadil sám přízemní střelou z přímého kopu. V reprezentačním "áčku" se trefil teprve potřetí.

"Nebylo to trénované, ale před zahráním jsme si s ostatními řekli, jak si mají stoupnout. Stačilo, abych trefil bránu. Holi (Tomáš Holeš) mi říkal, že to mám vymést jako proti nim. Takové to nebylo, ale naštěstí to tam padlo," připomněl Hložek svou výstavní ránu z derby proti Slavii, kterou se před dvěma a půl lety rozloučil s dresem pražské Sparty. "Cítil jsem se skvěle a po dlouhé době jsem dal v reprezentaci gól. Doufám, že jsem důvěru splatil," doplnil.

Hložek nastoupil na levém křídle a v prvním poločase byl nejnebezpečnějším českým hráčem. "Zleva nám to s Béřou (Janem Bořilem) sedělo skvěle, výborně jsme se doplňovali. I když on je ze Slavie a já byl ve Spartě, dobře si pamatuji na naše souboje. I dnes jsme se tam hezky srazili," usmíval se sparťanský odchovanec. "Je lepší ho mít v týmu než hrát proti. Dnes opět ukázal, proč je v reprezentaci," dodal Hložek.

Gruzínci už dokázali pouze snížit po změně stran zásluhou Georgese Mikautadzeho. "Když je to o gól, bývá to v závěru nervózní, ale zvládli jsme to jako zkušené mužstvo. Při šancích soupeře mi na lavičce zatrnulo, ale Matěj Kovář nás skvěle podržel, tak jako dnes několikrát. Hlavně jsme hráli skvěle jako tým, což je nejdůležitější. Tahali jsme dozadu i dopředu," pochválil Hložek spoluhráče včetně brankáře Kováře, svého bývalého kolegy z Leverkusenu.

Češi ovládli svou skupinu Ligy národů. Livesport

Český celek ve třetím vzájemném duelu poprvé zvítězil a oplatil Gruzii zářijový debakl 1:4 z Tbilisi. Reprezentanti si vedle návratu mezi elitu v Lize národů vybojovali také výhodnější pozici ve hře o mistrovství světa v roce 2026. Triumf ve skupině jim velmi pravděpodobně přinese jistotu účasti nejméně v play off o šampionát, kam se dostanou čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Uvědomovali jsme si, o co se hraje. Po očku jsme v šatně sledovali i zápas Albánie s Ukrajinou (1:2). Věděli jsme, že nemůžeme hrát na remízu," připomněl Hložek, že český tým potřeboval zvítězit, aby se dostal do druhého koše pro los světové kvalifikace. "Tady v Olomouci byla výborná atmosféra, o to víc jsme si to po takovém zápase užili. Teď můžeme slavit," dodal.