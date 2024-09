Nominace reprezentačních brankářů většinou příliš vzrušení nepřináší. V minulých letech často nebyl problém tipnout si, jací tři gólmani se v národním týmu objeví. Minimálně o dvou pak bylo jasno prakticky vždycky. Před zápasy Ligy národů s Gruzií a Ukrajinou ale trenér Ivan Hašek (60) musel řešit nečekaný rébus. Zranění, nebo minimální herní vytížení z nabídky vyřadily hned pětici českých brankářů, realizační tým proto musel vsadit na neokoukané tváře.

Jednička z posledních srazů Jindřich Staněk léčí poraněné rameno. Vítězslav Jaroš v Liverpoolu plní nevděčnou roli týmové trojky a stálice poslední pětiletky Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek jsou bez angažmá.

Při hledání gólmanů, kteří vytvoří tým s Matějem Kovářem tak trenéři museli stočit zrak do české ligy, kde si vyhlédli dva reprezentační nováčky. V Baníku ukázali na Jakuba Markoviče a z Hradce do národního týmu vytáhli Adama Zadražila. Nečekaná jména, vzhledem k akutní personální krizi ale opodstatněná.

"Kdybych měl teď na základě formy vybrat v lize dva kluky, byli by to právě oni," řekl bývalý ligový brankář a nynější trenér Hostouně Dominik Rodinger. "Jejich nominace je i určitá shoda náhod a štěstí, ale je to všechno podpořeno jejich výbornou formou. Byli prostě ve správnou chvíli na správném místě," dodal.

Minimum zkušeností

Překvapivě složená trojice v součtu odchytala jen 170 reprezentačních minut. O všechny se postaral Kovář, který si premiéru v národním týmu odbyl v březnu proti Arménii a poté zasáhl také do zápasů s Maltou a Tureckem.

"Jedou kluci s dobrou aktuální formou a minimem reprezentačních zkušeností. Při pohledu na brankářskou nominaci to trochu svádí k tomu si myslet, že se v reprezentaci změnilo myšlení a přístup," všiml si Rodinger.

Statistiky Matěje Kováře Livesport

"Trenéři občas musí balancovat na tenké hraně. Buď pozvou zkušeného borce s nízkým aktuálním vytížením, nebo kluka, co zkušenosti úplně nemá, ale zase je v permanenci. Teď se rozhodli pro druhou možnost, jejich volba má ale vždycky dvě strany a nikdy neuspokojí všechny," dodal bývalý gólman Bohemians nebo Slovanu Bratislava.

Se Zadražilem a Markovičem do národního týmu přišel svěží vítr. Hradecký gólman před premiérovou pozvánkou odchytal pouze 23 ligových zápasů, Markovič pak méně než dvojnásobek.

Statistiky Adama Zadražila Livesport

I proto je s podivem, že místo opět nezbylo na Václava Hladkého. Třiatřicetiletý gólman po skvělé sezoně v Ipswichi sbírá minuty v druholigovém Burnley, kde se pravidelně střídá s anglickým mistrem Evropy do 21 let Jamesem Traffordem a navazuje na výkony z minulého ročníku. Hned při své premiéře na severu Anglie se dokonce blýskl čistým kontem.

"Absence Václava Hladkého mě zarazila. Pro něj to musí být až frustrující. Má za sebou skvělou sezonu, v Burnley nastupuje a na něj se ani v personální krizi nedostalo. Přitom by se chtělo říct, kdy jindy, když ne teď. Zajímalo by mě, jak se k tomu staví on sám," uvedl Rodinger.

Jednadvacítka má přednost

O nominaci si v úvodu sezony řekl také Antonín Kinský. Jednička pražské Slavie v úvodních šesti ligových kolech dostala jediný gól a s pěti nulami vládne ligovým brankářům. Vzhledem k důležitosti zápasů ale Kinský zůstal v jednadvacítce, která hraje o postup na červnové mistrovství Evropy.

"Tonda by si místo v áčku určitě zasloužil, vzhledem k situaci, ve které jednadvacítka po nevydařeném startu kvalifikace je, ale zatím zůstal dole. Když se podíváme na kádr, tak zjistíme, že trenér Suchopárek nominoval to nejsilnější, co mohl. Proto je správně, že jede i Tonda. Má fazónu jako blázen, jeho čas v áčku tak určitě ještě přijde," myslí si Rodinger.

Statistiky Jakuba Markoviče Livesport

Při pohledu na kalendář reprezentačních akcí zjistíme, že v říjnovém bloku jednadvacítku čekají poslední dva kvalifikační zápasy a v listopadu případná baráž. Kinský tak pravděpodobně zůstane v mládežnickém výběru minimálně do konce roku. Nabízí se proto otázka, jak budou vypadat další dvě nominace trenéra Haška.

"Markovičovi se Zadražilem může aktuální situace pomoct i v budoucnu. Vítězslav Jaroš v Liverpoolu z pozice trojky moc zápasů nedostane. Další kluci jsou bez angažmá a Jindřich Staněk na podzim určitě chytat nebude. Je proto dost možné, že nominace zůstane stejná i na dalších srazech," zamyslel se Rodinger.

Rodinger o Kovářovi. Livesport / Profimedia

To, že by se gólmani z české ligy dostali do zápasu, ale příliš neočekává. "Vzhledem k tomu, kolik toho Matěj v reprezentaci zatím odchytal, si myslím, že půjde do obou zápasů on. Trenéři si ho budou chtít připravit do budoucna," prozradil svůj pohled na věc bývalý brankář.

Jestli jeho tip vyjde se ukáže už v sobotu, kdy národní tým na startu nové sezony vyzve v Tbilisi nepříjemnou Gruzii.