O sobotním utkání v Gruzii se mu mluvilo těžce. Odváděl řeč směrem k utkání s Ukrajinou, jenže otázkám na český výbuch v Tbilisi se trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek (61) stejně nevyhnul. "Už to nechci řešit. Stalo se, štve nás to a chceme se soustředit na úterní zápas," odsekl.

Trenére, bude to v úterý zápas, který může ovlivnit vaši budoucnost u týmu?

"Moc dobře víte, že jsem působil v arabském světě, kde si v klubu jako Al Ahlí nemůžete dovolit prohrát ani jeden zápas, protože hned letíte. Takže na tlak jsem si zvykl, umím s ním žít. Víme, že to nebylo dobré, ovšem hráčům věřím. Jsou odhodlaní."

Jak se to projevuje?

"Nezažil jsem nikoho, kdo by se v týmu na něco vymlouval. Všichni přijali kritiku. Hráči už to ale dali pryč. Stalo se. Jsme si toho vědomi. Ale už se chceme soustředit jen na Ukrajinu, abychom uspěli."

Statistiky zápasu. Enetpulse

Vladimír Coufal tu před vámi mluvil o tom, že měli přímo na hřišti během utkání zareagovat starší hráči a že nyní budou promlouvat k mladším. Máte stejný názor, nebo vidíte ty důvody výbuchu ještě někde?

"Kritiku samozřejmě přijímám i já. Není to jen o hráčích. Já mám největší zodpovědnost, takže to jde především za mnou. Zkoušeli jsme na vývoj zápasu nějak reagovat, nepovedlo se nám to. Už to nenapravíme."

Jak jste reagoval na kritiku veřejnosti, která byla obrovská?

"Média jsem moc nečetl… Nicméně kritiku vnímám i sám od sebe. Není potřeba číst i tu od veřejnosti a patlat se v tom, co se stalo… Já jsem nastavený tak, že už je to za námi. Čeká nás velký zápas, který nemůžeme prohrát. To si nemůžeme dovolit."

Jaké chystáte změny?

"Nějaké budou, ale nechci se vyjadřovat k taktice. Mentálně jsme byli všichni dole. Chceme, aby byli kluci připraveni na zápas."

Hašek k zápasu s Ukrajinou. Livesport / Profimedia

Co třeba změna formace?

"Co se týče taktiky, na to nebudu odpovídat."

Ukrajina podala i přes prohru zajímavý výkon s Albánií. Co od ní očekáváte?

"Bude to jiný zápas než v Gruzii. Albánie odehrála podobný výkon jako Gruzie. Očekáváme, že z našich hráčů budou vidět emoce a touha po vítězství, aby byli fanoušci po utkání spokojeni."