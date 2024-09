Postřehy z utkání Gruzie – Česko: Nepoučitelný Hašek, tragická obrana a Krejčího nesmysl

Čeští fotbalisté pojedou z Tbilisi s debaklem 1:4 od domácích Gruzínců a také s několika zjištěními, která nejsou lichotivá ani pro trenéra Ivana Haška, ani pro jeho svěřence. Oproti klubovým zástupcům, kteří byli nejlepší ze všech zemí v předkolech evropských pohárů, je mizerný výkon české reprezentace obrovským paradoxem.

Nepoučitelný Hašek

Kdo sledoval vzájemný duel s Gruzií na Euru i sobotní zápas v Tbilisi, ten si musel říkat, že měly úplně stejný úvod. I když Češi v Hamburku se základním rozestavením 3-4-3 neuspěli a museli ho v průběhu zápasu měnit, v Gruzii nastoupili opět se třemi stopery, dvěma krajními beky a dvěma defenzivními záložníky. Tvůrce hry, který by dal do zavřené obrany české hře nějakou myšlenku? Křídelníci, kteří by pronikali do vápna a hráli jeden na jednoho? Nikde. Vrchol pak nastal ve 26. minutě, kdy musel střídat zraněný levý bek Matěj Ryneš. Že by místo něho poslal Hašek do hry někoho ofenzivnějšího? Nikoliv, Ryneše vystřídal stoper Jaroslav Zelený.

Tragická obrana

Špatně zvolené rozestavení je jedna věc, ale ještě větším Haškovým přešlapem je zvolená sestava. Levý stoper Ladislav Krejčí odehrál za Gironu v nové sezoně pouhých 10 minut, jenže Hašek jej přesto postavil do základní sestavy. David Zima hraje celou sezonu nalevo rovněž, přesto jej Hašek použil v základní trojce stoperů napravo. Zápas na Euru ukázal, že tři stopeři proti Gruzii nedávají smysl. Přesto Hašek postavil na pozici stoperů nepříliš rychlé stopery Krejčího, Robina Hranáče a Zimu, kteří nevynikají rychlostí, ale důrazem. Čtyři či více gólů navíc Češi dostali pod Jaroslavem Šilhavým jen od hegemonů Anglie, Itálie a Portugalska.

Statistiky utkání. Livesport

Absence tvůrce hry

V týmu citelně chyběl tvůrce hry. Pavel Šulc z Plzně nastoupil až v 76. minutě, Michal Hlavatý, který na stejném postu hraje v Liberci a má velmi dobrou formu, nedostal ani pozvánku stejně jako další středopolař v dobré formě Dominik Janošek. Naopak velmi překvapivě dostal příležitost v základní sestavě na pozici pod hrotem Tomáš Čvančara, který v lize odehrál pouhých 34 minut a do všech zápasů nastupoval jen jako střídající hráč.

Známkování českých reprezentantů. Livesport

Krejčího nesmysl

Celý zápas by se možná vyvíjel zcela jinak, kdyby Krejčí ve 32. minutě nesmyslně nezajel skluzem v pokutovém území do nohou největší gruzínské hvězdy Chviči Kvaraccheliji. Ten následnou penaltu bezpečně proměnil a od té doby museli Češi dohánět, což vedlo Gruzii k pevnějšímu zatáhnutí obrany a ještě většímu důrazu na hru na brejky.