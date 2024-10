Obránce Panathinaikosu s 83 starty v Premier League Baldock byl nalezen mrtvý, bylo mu 31 let

Obránce Panathinaikosu George Baldock (†31) byl nalezen mrtvý v bazénu ve svém domě v řecké Glyfadě. Dvanáctinásobný reprezentant působil řadu let v Anglii, kde si v dresu Sheffieldu United připsal 83 startů v Premier League. Jeho úmrtí potvrdilo vedení řecké Super League.

Baldock opouštěl Anglii po úspěšném sedmiletém působení v Sheffieldu United v Championship i v Premier League letos v létě, kdy se připojil se k Panathinaikosu v řecké Super League.

Vedení tamní soutěže úmrtí jednatřicetiletého hráče potvrdilo ve středu večer v oficiálním prohlášení.

"Celá fotbalová rodina Super League vyjadřuje hluboký zármutek nad předčasnou ztrátou fotbalisty Panathinaikosu a našeho národního týmu George Baldocka a vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině a blízkým," stojí ve vyjádření.

Poté, co Baldock pronikl do seniorského fotbalu v týmu MK Dons, si v roce 2017 vysloužil přestup do Sheffieldu United a stal se důležitiu postavou dvou postupů do nejvyšší soutěže.

Osmatřicet startů připsal i v sezoně 2019/20, kterou Blades zakončili na působivém devátém místě tabulky. Obránce byl na Bramall Lane oblíbencem fanoušků, celkem za United zapsal 219 startů s bilancí šesti gólů a 16 asistencí.

Za řecký národní A-tým má na kontě 12 startů, v aktuální sezoně nastoupil do čtyř soutěžních utkání za Panathinaikos.