Reprezentační fotbal je díky Lize národů zpátky. Modrič pokračuje dál, Italové omladili

Od španělského triumfu na mistrovství Evropy neuběhly ani dva měsíce a národní fotbalové týmy jdou na starém kontinentu opět do akce. Už večer totiž startuje další ročník Ligy národů. Jaké jsou magnety jeho úvodních dvou kol, která se budou hrát až do příštího úterý?

Liga A, skupina 1

Po bezchybném kvalifikačním tažení (10 vítězství ve stejném počtu zápasů) jelo Portugalsko na Euro s velkými očekáváními. Turnaj v Německu však pro něj skončil hořkým zklamáním, když hvězdný soubor okolo Cristiana Ronalda vyřadila ve čtvrtfinále na penalty Francie.

Nyní musí tým znovu objevit svého útočného ducha. Ronaldo na šampionátu nevstřelil ani jeden gól, navíc chvílemi vypadal, jako by nebyl ve své kůži. Přesto se dá předpokládat, že trenér Roberto Martínez bude 39letému útočníkovi věřit i nadále.

Chorvatsko si po mistrovství Evropy také muselo lízat rány, jeho tažení skončilo už ve skupině. Kdekdo si myslel, že remíza s Itálií gólem v nastavení je smutný konec kapitána Luky Modriče v národním týmu, záložník Realu Madrid se ovšem rozhodl pokračovat. "Pořád mám stejnou motivaci, myslím, že můžu týmu pomoct," prohlásil nyní.

Zápas se odehraje na stadionu Benfiky Estádio da Luz, dalšími soupeři ve skupině jsou Skotsko a Polsko.

Liga A, skupina 2

Zdá se, že nadvláda Francie skončila nevydařeným Eurem. Přestože tým kouče Didiera Deschampse disponuje obrovským potenciálem, téměř nebyl gólově nebezpečný. Kylian Mbappé navíc nedokázal naplnit velká očekávání, částečně i proto, že mu život zkomplikoval zlomený nos.

Bez ohledu na to si 25letý hráč minulou neděli dobíjel baterky. Proti Betisu Sevilla vstřelil dvě branky a byly to jeho první ligové zásahy za Real Madrid.

Kapitán Francie bude muset v nadcházejících dnech zmobilizovat všechny své schopnosti. Po šlágru proti Itálii bude následovat střetnutí s Belgií. Skupinu 2 v Lize A doplňuje Izrael.

Předčasný krach obhájců evropského zlata z Itálie vyvolal v týmu hodně debat. Trenér Luciano Spalletti se dokázal vyhnout vyhazovu a po neúspěšném turnaji výrazně omladil kádr. V nominaci na Ligu národů je jediným hráčem starším 30 let obránce Giovanni di Lorenzo.

Liga B, skupina 2

V Dublinu bude v sobotu v podvečer vedro jako v kotli. Rivalita mezi Irskem a Anglií sahá daleko za hranice fotbalu a má kořeny ve staletém boji za nezávislost. V souladu s tím se hostům nedostane přátelského přivítání, nýbrž hlasitého pískotu.

Anglii, jež sestoupila z elitního patra soutěže, bude prozatím trénovat Lee Carsley. Tento 50letý kouč dřív dlouhá léta působil v mládežnickém programu Three Lions. Stálý nástupce Garetha Southgatea zatím nebyl jmenován.

Přestože Carsleyho kádr je z velké části podobný sestavě z mistrovství Evropy, v mezinárodní debut budou doufat čtyři mladíci. Jsou jimi Tino Livramento (Newcastle), Angel Gomes (Lille), Morgan Gibbs-White (Nottingham) a Noni Madueke (Chelsea).

Anglie usiluje o rychlý návrat do Ligy A, dalšími soupeři ve skupině jsou Řecko a Finsko.

Liga A, skupina 3

Osud v posledních letech často svedl Německo a Maďarsko dohromady. Týmy soupeřily ve skupině na předchozích dvou Eurech a mezitím se dvakrát střetly také v Lize národů.

Němci se proti Maďarsku často trápili, z posledních pěti střetnutí vyhráli pouze jedno. Ono vítězství přišlo na domácím ME, kdy tým reprezentačního trenéra Juliana Nagelsmanna slavil vydřenou výhru 2:0.

Posledních pět vzájemných duelů. Livesport

Čtyři němečtí mistři světa ukončili po evropském šampionátu mezinárodní kariéru: Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan a Thomas Müller. Pozornost se tak nyní přesouvá na mladší nebo méně zkušené hráče. Joshua Kimmich bude v budoucnu nosit kapitánskou pásku, zatímco Angelo Stiller ze Stuttgartu věří, že si zahraje svůj první seniorský mezinárodní zápas.

Duel se odehraje v Düsseldorfu, dalšími soupeři ve skupině jsou Nizozemsko a Bosna a Hercegovina.

Liga A, skupina 4

Murat Yakin a jeho asistent Giorgio Contini se na Euru postarali o obrovské překvapení. Švýcaři předvedli taktickou variabilitu a díky přímočarému a odvážnému stylu hry se téměř dostali do semifinále.

Jsou připraveni na další velké překvapení? V neděli budou v Ženevě hostit čerstvé mistry Evropy ze Španělska. Vstupenky se vyprodaly během okamžiku... Zhruba 30 000 fanoušků uvidí mírně obměněné Švýcarsko, v němž ukončili mezinárodní kariéru brankář Yann Sommer (35 let), stoper Fabian Schär (32 let) či záložník Xherdan Shaqiri (32 let).

Trenér Španělska Luis de la Fuente má v zásadě důvěru ve svůj zlatý tým a křídelní dvojice Lamine Yamal a Nico Williams nadále slibuje skvělou podívanou. Z národního týmu však odešla defenzivní stálice Nacho a kvůli zranění zápěstí bude chybět i brankář Unai Simon.

Liga A, skupina 2

Obě sousední země se střetly v osmifinále mistrovství Evropy, přičemž Francie vyhrála těsně 1:0 díky vlastnímu gólu Jana Vertonghena ze závěru utkání.

Belgie si poté musela vytrpět spoustu kritiky, trenér Domenico Tedesco byl veřejně pranýřován a dokonce se krátce diskutovalo o jeho propuštění. Německo-italský kouč o tom nechtěl ani slyšet a chce v každém případě splnit svou smlouvu, která platí až do mistrovství světa 2026.

Hvězdný útočník Romelu Lukaku byl pro nadcházející zápasy vynechán ze sestavy, čímž se ještě více zvýšila odpovědnost tvůrce hry Kevina de Bruyneho. "Kevin je náš kapitán. Myslím, že kolem něj můžeme nechat vyrůstat mladé hráče," řekl Tedesco.

Liga A, skupina 3

Trenér Ronald Koeman ukázal při nominaci svůj možná až příliš nekompromisní přístup. Protože se Steven Bergwijn rozhodl pokračovat kariéru v Saúdské Arábii v týmu Al Ittihad, nebude kouč s levým křídelníkem Nizozemska v budoucnu počítat."Když je vám 26 let, měly by být v popředí sportovní ambice, ne finanční," vysvětlil Koeman své rozhodnutí.

Posledních pět vzájemných zápasů. Livesport

Mistr Evropy z roku 1988 opět ukázal důslednost. O Jeremiem Frimpongovi se v nizozemské reprezentaci také nějakou dobu neuvažovalo, protože odmítl hrát za jednadvacítku. Bývalý kouč Oranjes Louis van Gaal může být na svého nástupce hrdý.

Příští úterý zavítá do amsterdamské Johan Cruijff Areny úhlavní rival z Německa a pozornost se vrátí k ryze sportovním záležitostem. Souboje těchto dvou těžkých vah světového fotbalu jsou v poslední době bohaté na góly – v minulých pěti vzájemných duelech jich padlo 20.