Slováci po výhře v Estonsku: Když budeme dělat, co po nás trenér chce, povede to k úspěchu

Slovenská fotbalová reprezentace získala z prvního zápasu nového ročníku Ligy národů všechny tři body. V Tallinu se svěřenci trenéra Francesca Calzony pořádně nadřeli, nakonec ale zvítězili díky brance Tomáše Suslova (22) nejtěsnějším možným rozdílem. Právě záložník italské Verony a Dávid Hancko (26) se po čtvrtečním utkání shodli, že je třeba i nadále plnit pokyny realizačního týmu.

Rozhodující moment zápasu přišel v 70. minutě. V ní Slováci umlčeli domácí publikum, které chvíli předtím rozladil neuznaný gól. "Ani jsem si nevšiml, že jsme inkasovali gól. Škriniar a Hamšík to viděli a hned upozornili, že to byl ofsajd. Myšlenka, že bychom v Estonsku prohrávali, ani nepřišla," poznamenal Hancko.

V létě velmi žádaný obránce vzápětí pokračoval. "Pak přišel náš gól. Předvedli jsme to, co jsme v týdnu trénovali – míč na vzdálenějšího obránce, náběh Šula za obranu, Laciho do nebezpečného prostoru před brankou... První akce nevyšla, ale druhá už ano. Opět se ukázalo, že když budeme dělat to, co po nás trenér chce, budeme úspěšní," uvedl defenzivní univerzál Feyenoordu.

Slovenskému gólu předcházela aktivita Lukáše Haraslína. TASR / Veronika Mihaliková

Jediným střelcem duelu se tak stal Suslov, pro kterého to byla čtvrtá trefa v jeho 33. reprezentačním zápase. "Viděl jsem, že Haraslín zakončuje, a snažil jsem se ho dohnat, čekal jsem, že by se míč mohl odrazit ke mně. To se také stalo, byl jsem připravený. Pak už to byl snadný gól," popsal situaci záložník Verony.

"Na začátku nám trenér řekl, že musíme pokračovat v tom, co jsme dělali na mistrovství Evropy. Zdůraznil, že nesmíme polevit, protože se nám to vymstí. Snažili jsme se nic nepodcenit. To se nám povedlo, jen škoda, že jsme nevyužili více šancí," dodal Suslov.

Hancko vyzdvihl úspěšný vstup do Ligy národů a především správný přístup k duelu, ve kterém se od týmu očekávaly tři body. "Není snadné začít novou soutěž. Jsme na začátku nové sezony a nejsme v takovém tempu. Naším cílem bylo v Estonsku zvítězit a musíme být vděční za triumf 1:0. To se nám povedlo. Škriniar říkal, že před pár lety bychom takový zápas nezvládli a nevytvořili bychom si tolik šancí. Pro ty příští musíme zlepšit efektivitu a bojovnost. Věřím, že i proti Ázerbájdžánu potěšíme domácí publikum," uzavřel bývalý sparťan před nedělním vystoupením v Košicích.