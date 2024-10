Tahle práce si zaslouží trenéra světové úrovně, uvedl dočasný kouč Anglie Carsley

Po domácí prohře s Řeckem se Anglie v Lize národů vzchopila a odvezla si tři body z Finska. Dočasný trenér Albionu Lee Carsley (50) byl výsledkem potěšen, i nadále však tvrdí, že si jeho pozice "zaslouží trenéra světové úrovně".

Anglie je ve skupině B2 Ligy národů na druhém místě hned za Řeckem – zatímco Albion má po čtyřech zápasech na kontě devět bodů, mistři Evropy z roku 2004 jsou zatím stoprocentní. Na Olympijském stadionu v Helsinkách zajistili favoritům vítězství góly Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold a Declan Rice.

Na čtvrteční neúspěch z Wembley se tak aspoň na chvíli zapomnělo. Ačkoli byl Carsley s reakcí svého týmu po prohře s Řeky spokojen, zůstal věrný svému přesvědčení. "Tahle práce si zaslouží trenéra světové úrovně. Někoho, kdo už vyhrál trofeje. Stále tvrdím to samé. Mým úkolem bylo vyhrát šest zápasů, s tím bych byl spokojený," vysvětlil.

"Je to výsadní postavení. Hodně si ho užívám, ale poslední dva dny to tak nebylo. Nejsem zvyklý v anglickém týmu prohrávat, neberu to dobře," dodal dočasný kouč Anglie.

Střelec třetího gólu Rice měl po nedělní výhře pro svého šéfa připravena slova chvály. "Bylo to osvěžující. Byl upřímný, prostě nám řekl, abychom šli na hřiště a hráli uvolněně. Myslím, že je vidět, že pod ním hrajeme opravdu dobře a sezonu si užíváme. Na cestě se objeví hrboly, takový je fotbal, je to sport nahoru a dolů, nikdy nic nebude dokonalé," uvedl záložník Arsenalu.

Grealish, který se nedostal do výběru národního týmu pro Euro, se nyní prosadil poté, co se v září trefil do sítě Irska. Ofenzivní hráč Manchesteru City také adresoval směrem ke Carsleymu jen samá pozitiva. "Ať se s trenérem stane cokoliv, lidé budou vždy zmiňovat negativní věci. Předtím křičeli, aby hráli všichni ofenzivní hráči... Nechápu to. Je to špičkový trenér a rád pro něj hraju," uvedl Grealish.

Příští zápas čeká Anglii 14. listopadu, kdy se střetne v Řecku s Aténami. Finové budou usilovat o první body v aktuálním ročníku Ligy národů, když se utkají s Irskem.