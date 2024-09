Tým to urval bojovností, herní tvář mu ale chybí, všiml si Poborský v duelu s Ukrajinou

Bojovnost, týmovost, snaha rvát se o výhru. Vicemistr Evropy Karel Poborský (52) pochválil český tým za to, jak v úterý večer v Edenu bojoval o vítězství s Ukrajinou v utkání Ligy národů. "Byla tam spousta nedostatků, tým zatím nemá tvář ani herní styl. Ale urval to bojovností, byla vidět na každém hráči,“ uznal legendární záložník. "Jsem rád za Ivana, vyhrát se muselo za každou cenu, uvedl po triumfu svěřenců trenéra Ivana Haška (61) 3:2.

Čekalo se, jak si český tým povede po fiasku v Gruzii, kde Haškův tým po mizerném představení prohrál 1:4. "Situace byla složitá, ale důležité tři body po tom zklamání jsme uhráli. Realizáku se povedlo tým nabudit. Byly tam zmatky v obraně, to se dalo čekat, když tam bylo šest nových kluků. Jsme dál ve hře o postup,“ oddechl si před kamerami ČT sport Poborský v roli experta.

Už za první poločas tým chválil. "Směrem dopředu byli kluci aktivní, snažili se hrát, byli nabuzení, chtěli vyhrát,“ pojmenoval velké plus v podání národního mužstva. Speciální pochvalu si pak pochopitelně vysloužil střelec dvou branek Pavel Šulc.

"Klobouk dolů. U prvního gólu tam výborně šel. Chvilku jsme si mysleli, že je to ofsajd, bylo to hraně. Má skvělý cit na góly, v minulé sezoně jich dal osmnáct za Plzeň. Ohromně plní svou roli. Napadá, běhá, je aktivní, snaží se dělat hru. Je to rozdílový hráč,“ chrlil ze sebe superlativy bývalý obránce národního týmu Michal Kadlec.

Poborský pro změnu složil poklonu plzeňskému štírkovi za druhý gól. "Bylo to skvělé, ta situace byla těžká. Nic komfortního, ale míč skvěle uklidil za tyč. Pro gólmana nechytatelné,“ shrnul bývalý vynikající záložník.

Pokud experti viděli nedostatky, týkaly se obranné hry. "Směrem dozadu tam bylo hodně okének, zápas jsme dohrávali složitě,“ viděl Poborský, že Ukrajina měla v závěru velký tlak a hrozila centrovanými míči. "Přitom nás někdy bylo vzadu třeba až devět, ale soupeř se prosadil jednoduchou přihrávkou. Tohle je směrem pro další zápasy zdvižený prst,“ nešetřil defenzivní řadu.

Ve své kůži opět minimálně v první půli nebyl obránce španělské Girony Ladislav Krejčí. "Dostával se do toho dlouze a složitě. První minuty byly z jeho strany hodně horké. Za mě udělal penaltu, byly tam i další věci, kdy ho párkrát vytáhl z horké kaše Vitík. Ten byl i se Zeleným dominantnější,“ všiml si Poborský.