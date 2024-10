Ukrajinské eso na Čechy: Dovbyka srovnávali s Haalandem, v létě zrušil přestup do Atlétika

Před měsícem v Edenu utkání s Českem vynechal kvůli zranění. Ani momentálně není po zdravotní stránce stoprocentní, ale trenér Serhij Rebrov věří, bude k dispozici. O kom je řeč? O Artemu Dovbykovi (27), nejlepším střelci minulé sezony LaLigy a současné opoře AS Řím. V jeho rodné zemi o něm mluví jako o "ukrajinském Haalandovi".

Jestliže v úvodním utkání dělal české defenzivě problémy především Mychajlo Mudryk, nyní dostane křídlo Chelsea masivní podporu. Na hrot se ve Vratislavi má postavit Artem Dovbyk, v minulé sezoně tahoun Girony ve španělské lize – nastřílel 24 branek a stal se nejlepším střelcem soutěže

Poprvé po 15 letech ovládl tabulku kanonýrů hráč mimo Real Madrid a Barcelonu. Naposledy se to povedlo Diegu Forlánovi v dresu Atlétika Madrid v ročníku 2008/09. Dovbyk se tak stal teprve druhým Ukrajincem, který získal zlatou kopačku v jedné z pěti velkých evropských lig. Jako první to dokázal Andrij Ševčenkoi v barvách AC Milán v sezoně 2003/04 (rovněž 24 gólů).

Dovbykova loňská ligová bilance v Gironě. Livesport

"Je rychlý, silný a nastoupit může na několika pozicích v útoku. Skvěle hraje na malém prostoru a hlavně je gólový. Na to ani nepotřebuje hodně doteků s míčem. Proto je tak žádaný," řekl pro katalánský web Ara Jordi Gratacós, španělský manažer, který pracoval v Dněpru na pozici ředitele mládežnické akademie.

Právě z Dněpru se Dovbyk vydal loni v létě do Girony. Španělský klub za něho tehdy zaplatil skoro osm milionů eur. Letos v létě přestoupil do AS Řím za 30 milionů eur. Málem přitom skončil v Atlétiku, které o něj stálo jako o náhradu za Álvara Moratu. Jenže jednání těsně před podpisem smlouvy zkrachovala, respektive Dovbyk je smetl ze stolu.

Nelíbilo se mu, že madridský celek na poslední chvíli změnil podmínky transferu, které byly rázem výhodnější pro klub než pro něj samotného. Toho využili v Římě. Nabídku pro Gironu a Dovbyka nejen vyrovnali, ale ve finále nabídli i lepší smlouvu. A když útočníkovi zavolala legenda Danielle De Rossi, bylo jasno. Atlétiku nepomohly ani následné SMS zprávy od Diega Simeoneho.

"Typologicky vypadá jako Erling Haaland,” pronesl také Gratacós. "Je výbušný, silný a je těžké ho odstavit od balonu. Navíc je dobrý i po technické stránce."

V minulé sezoně demoloval Dovbyk obrany španělských týmů. Web The Analyst, který operuje s daty společnosti Opta, jej řadil mezi nejlepší útočníky na světě. A to i přes nepovedené Euro, kde naskočil do všech tří zápasů v základní skupině, ale ani jednou se střelecky neprosadil.

Preview Ukrajina – Česko Livesport

"Skvěle si umí najít prostor v prostoru pomocí perfektně načasovaných náběhů a obratných pohybů mimo zorný úhel obránce. Díky tomu se může odpoutat od stopera a nabídnout spoluhráči možnost přihrávky, přičemž žádný hráč v La Lize nedostal v minulém ročníku více přihrávek do volného prostoru než Dovbyk (40)," uvádí analytický server.

Dominantní je také ve vzduchu, jeho 190 centimetrů dělá bránícím hráčům značné potíže. Koneckonců pouze Alexander Sörloth vstřelil v minulé sezoně španělské ligy více branek hlavou (7) než ukrajinský forvard (6).

Otázkou zůstává jeho zdravotní stav. Nedělní předzápasový trénink neabsolvoval. "Ale věřím, že nám bude k dispozici," pronesl trenér Serhij Rebrov. Před pondělním utkáním Ligy národů tak musí být česká defenziva v pozoru.