Český tým nebude hrát v úterním duelu s Gruzií jen o udržení první příčky ve skupině B1, a tím o postup do elitní skupiny A Ligy národů. Ve hře bude v Olomouci i postup do případné baráže o mistrovství světa 2026, a zároveň i druhý výkonnostní koš pro prosincový los kvalifikace na světový šampionát. Jedno už je jisté nyní. Pokud Češi Gruzii porazí, budou ve druhém koši. Jestli však prohrají, propadnou se až do třetího koše.

Českou pozici totiž v pondělí večer pořádně ohrozila výhra Skotů 2:1 v Polsku, kterou zařídil v 93. minutě netradičně hlavičkou její kapitán Andrew Robertson. Díky vynikajícímu finiši v Lize A1 (výhra v Polsku a páteční výhra 1:0 nad Chorvaty) se Skotové udrželi v boji o elitní skupinu soutěže, ale zároveň se ve virtuálním žebříčku FIFA dostali před Česko.

Češi se tak mezi evropskými týmy momentálně nacházejí na žebříčku až na 25. místě, které by je momentálně poslalo až do třetího výkonnostního koše pro los kvalifikace na MS.

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Jedno je už nyní jisté, pokud Češi Gruzii v Olomouci porazí, zajistí si nejen postup do elitní Ligy A a účast v případné baráži o mistrovství světa, ale i výhodnější postavení ve druhém koši pro los kvalifikace. Pokud prohrají, zůstanou ve třetím koši.

Kdyby nastala varianta, že národní tým s Gruzií remizuje, může sice v případě remízy v souběžně hraném zápase Ligy B1 Albánie s Ukrajinou skupinu vyhrát, ale ani to Česku nezaručí výhodnější postavení pro los kvalifikace o MS. Češi by museli spoléhat na to, že v Lize C1 vyhrají Estonci senzačně na Slovensku. Pak by do třetího výkonnostního koše putovali Slováci.

Z pohledu Slováků je situace ještě jasnější. Pokud Estonce v Trnavě porazí, budou ve druhém výkonnostním koši. Pokud však zaváhají, do druhého koše je posouvá jen stejný výsledek Česka.

Pak je tu ještě možnost, že vyhrají Češi i Slováci. V tom případě by se už o postavení ve druhém či třetím koši nerozhodovalo na hřišti, ale u zeleného stolu po rozhodnutí UEFA, potažmo FIFA.

Pokud by páteční nedohraný zápas Rumunska s Kosovem (Kosované opustili hřiště v 93. minutě za stavu 0:0 kvůli reakci rumunského publika) byl kontumovaný ve prospěch Kosova, do druhého koše by šli Skotové, do třetího pak Rumuni. Pokud by však zůstal výsledek na hřišti, případně by byl zápas kontumovaný ve prospěch Rumunska, do třetího koše by putovali Skotové a Rumuni zůstali ve druhém.