Co neminout před zápasem Česko – Gruzie: O co se hraje, náhrada za Součka i nový kapitán

Český národní tým má před sebou poslední vystoupení v Lize národů a půjde o první místo skupiny B1. To by znamenalo postup do divize A a k tomu lepší pozici v boji o MS 2026. Jak se na zápas dívá kapitán Tomáš Holeš (31)? Jak se tým poskládá bez lídra Tomáše Součka (29)? A co žolík Mojmír Chytil (25)? Nejen na tyto otázky hledaly před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Utkání národního týmu proti Gruzii (20:45) je logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti a speciální pozornost mu věnovala také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Český tým nehraje jen o udržení první příčky ve skupině B1, a tím o postup do elitní skupiny A Ligy národů. Ve hře bude v Olomouci i postup do případné baráže o mistrovství světa 2026, a zároveň i druhý výkonnostní koš pro prosincový los kvalifikace na světový šampionát. Jedno už je jisté nyní. Pokud Češi Gruzii porazí, budou ve druhém koši. Jestli však prohrají, propadnou se až do třetího koše.

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Hvězdný Kvaracchelija? Ne. Na nedávném mistrovství Evropy byl nejvzývanějším gruzínským fotbalistou gólman Giorgi Mamardašvili. Právě on byl hlavním důvodem senzačního postupu nováčka mezi elitou kontinentu do play off. Vylámali si na něm zuby i Češi, kteří jeho branku zasypali sprškou střel, zarostlý chasník s výtečným reflexem však předvedl dechberoucí výkon. Haškův výběr tehdy potřeboval stůj co stůj vyhrát a situace se po několika měsících opakuje znovu. I v Olomouci národní tým "musí" a Gruzínci budou znovu na svého hrdinu hodně spoléhat.

Česko má před sebou teprve desátý zápas za posledních sedm let bez Tomáše Součka. Kapitán národního týmu obdržel v sobotu v Tiraně druhou žlutou kartu, která jej suspendovala z klíčového duelu. Jak si trenéři poradí? A jaké jméno by do sestavy poslal bývalý reprezentační záložník David Jarolím?

Souček se tentokrát ve hře neobjeví. Profimedia

České fotbalisty povede do utkání v roli kapitána Tomáš Holeš. Zkušený obránce pražské Slavie převezme pásku za Tomáše Součka, který si odpyká trest za dvě žluté karty. "I když třeba nemá odehráno nejvíce zápasů, tím lídrem on je," prohlásil kouč Ivan Hašek.

Když v sobotu večer obdržel Tomáš Chorý v zápase s Albánií žlutou kartu, bylo jasné, že s ním trenér Ivan Hašek nemůže počítat pro poslední klíčový duel. Proti Gruzíncům tak realizační tým změnil plány a povolal Mojmíra Chytila. Forvard Slavie se k reprezentaci připojil v neděli.