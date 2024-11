Wales pod Bellamym vzkvétá, vyhlášený bouřlivák v nové roli také. Jsem celkem příčetný, říká

DAN ISTITENE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Bellamy si užívá úspěšný start do role hlavního trenéra Walesu.

Jeho pestrá hráčská kariéra čítá možná víc kontroverzních momentů než vstřelených gólů. Bývalý velšský útočník Craig Bellamy (45) však zaslouženou pověst bouřliváka mění. Nyní se o něm hovoří jako o trenérovi, který při svém prvním velkém angažmá dovedl reprezentaci své vlasti k postupu do elitní divize Ligy národů.

Jeho tehdejší spoluhráč z Liverpoolu John Arne Riise tvrdil, že jej Bellamy na tréninkovém kempu v Portugalsku v roce 2007 napadl golfovou holí. Jen pár dní poté slavil rodák z Cardiffu gól proti Barceloně na Camp Nou údery imaginární golfové hole. Bojoval také s depresemi a přiznal problémy s alkoholem, které začaly, když mu bylo pouhých 12 let.

Ani po pověšení kopaček na hřebík se zjevně neuklidnil. V roce 2019 byl potrestán osmnáctiměsíčním zákazem řízení za překročení povoleného limitu alkoholu a musel se omluvit za všechny přestupky způsobené během svého trenérského působení v akademii Cardiffu.

Konečná tabulka skupiny B4. Livesport

Později byl v Cardiffu podroben internímu vyšetřování kvůli šikaně, které odhalilo "řadu znepokujujících skutečností" ohledně jeho jednání. Byť s Bellamym nakonec nebylo vedeno disciplinární řízení, byl nucen se zavázat, že své trenérské metody zlepší.

Na pozadí bouřlivých událostí se krok Velšské fotbalové asociace, která jej v červenci vybrala jako náhradu za propuštěného Roberta Page, zdál značně riskantní. Bellamy dělal po konci aktivní dráhy v roce 2014 asistenta Vincentu Kompanymu v Anderlechtu a Burnley, ale angažmá u národního týmu pro něj bylo prvním v roli hlavního kouče.

Bellamy byl vyhlášený tím, že pro reprezentační tým "dýchal". Odehrál za něj 78 utkání, tři roky byl jeho kapitánem a nastřílel za něj 19 gólů. Mnozí se obávali, že jeho vášeň pro národní dres v kombinaci s jeho divokou povahou by mohla vést během zápasů k excesům.

Jenže on zvládl přechod do nové role působivě hladce. Převzal tým, který měl za sebou dva ostudné výsledky v přípravách – debakl 0:4 se Slovenskem a remízu 0:0 s Gibraltarem. Po jmenování do funkce se nechal slyšet, že tato práce byla jeho největším snem a úspěšně začal pracovat na obnovení velšské hrdosti.

Bellamy podpořil progresivnější styl hry, hráčům dal víc volnosti. Před týmem vystupuje klidně, stejně tak při setkání s médii. V kontrastu se svým někdejšími projevy na hřišti působí vyrovnaně a pozitivně. A hlavně s týmem dosáhl šestizápasové série bez porážky (3-3-0), což jej řadí k historicky nejúspěšnějším trenérům Walesu.

Wales pod vedením Craiga Bellamyho. Livesport

Bellamyho vysněný start do reprezentačního angažmá vyvrcholil v úterý, kdy Wales porazil v Cardiffu Island vysoko 4:1. V součtu s porážkou Turecka v Černé Hoře se Draci dostali na první místo skupiny B4 Ligy národů, což jim vyneslo nejen postup mezi elitu, ale také takřka jistou účast v baráži o MS.

Bývalý útočník Liverpoolu, Newcastlu či Manchesteru City si je dobře vědom pohledu veřejnosti na jeho osobu. I proto uvedl, že je příjemné zažívat změnu. "Cítil jsem, že bylo důležité ukázat lidem, že nejsem blázen. Jsem celkem příčetný," řekl. "Lidé si mysleli, že budu běhat po hřišti," dodal.

"Asi jsem spíš cítil, že musím ukázat, že takový nejsem. Lidé na mě vytahovali temperament. Teď ale mají možnost vidět i tuhle mou stránku," zakončil Bellamy.

Velšany aktuálně opěvovaný kouč očekává, že jeho temperament dostane ještě větší prověrku v březnu, kdy Draci zahájí kvalifikaci na světový šampionát. Bellamy je přesvědčen, že mu nově nabytá zralost pomůže zvládnout záblesky, které v minulosti vedly ke špatnému chování. "Když jste takový, nikam se nedostanete. Když se nebude dařit, uvidíte mě ještě klidnějšího a vlídnějšího," překvapil. "Nejsem tak naivní, abych věděl, že ty chvíle nepřijdou. Vím to a musím zůstat v klidu," uzavřel.