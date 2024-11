Dukla potvrdila příchod Portugalce Jorginha, v klubu podepsal kontrakt na dva a půl roku

Portugalský fotbalista Ricardo Jorge Silva Araújo, zkráceně Jorginho (26), bude od ledna 2025 posilou Dukly. Jak pražský klub uvedl na svém webu, levonohý křídelník přijde z finského Ilvesu Tampere jako volný hráč. Do prvoligových bojů však bývalý mládežnický reprezentant Portugalska může zasáhnout až po Novém roce, kdy se otevře přestupové okno. Smlouvu podepsal na dva a půl roku.

Nová posila by měla vyztužit levou stranu hřiště. Portugalec je zvyklý hrát na pozici levého obránce, tzv. wingbeka a také levého křídla. "V Benfice Lisabon jsem začínal jako křídelní hráč. Poslední dva roky ale na mě připadla defenzivnější role. Cítím se dobře na obou postech, mám rád útočení, ale chci být hlavně prospěšný pro tým," ujistil Jorginho.

"Dlouhodobě jsme potřebovali doplnit levou stranu hřiště o klasické levonohé hráče. Postupným příchodem Amblera a Jorginha se to podařilo. Jorginho je hráč se skvělými návyky z dobré akademie, je skvěle mentálně nastavený, zvyklý na naše podnebí a technicky výborně vybavený," uvedl člen představenstva klubu Jan Staněk.

Jorginho začal kariéru v týmech Famalicao a Benfica Lisabon, kde působil především v mládežnických kategoriích. Z portugalské Covilhy pak zamířil do Finska. "Byl to pro mě ze začátku šok. Do té doby jsem byl celou dobu pouze v Portugalsku a najednou jsem se přesunul na druhý konec Evropy. Bral jsem to ale pozitivně, poznal jsem novou kulturu a novou fotbalovou ligu," řekl.

Zvyknout si musel především na rozdílné teploty v obou zemích. "V Portugalsku jsem byl zvyklý, že ani v zimních měsících nebylo tak chladno. Po příchodu do Finska v zimě 2023 jsem najednou zažil minus 30 stupňů, to byla pro mě velká změna," popsal Jorginho.