Co může Amorim přinést United? Kouč s raketovým vzestupem je tvrdohlavý, ale slaví úspěchy

Po více než 220 zápasech a 160 vítězstvích se Rúben Amorim (39) se Sportingem nejspíše rozloučí a odejde si splnit sen do Premier League. Jeho služby by si měl zajistit slovutný Manchester United. "Co když to půjde dobře?" zní zajisté v hlavách fanouškům trápícího se giganta z Old Trafford. Amorim se touto otázkou uvedl před více než čtyřmi lety při nástupu na lavičku lisabonského celku. A tam se mu nadmíru dařilo. Zopakuje stejný kousek i v případě ostrovního angažmá?

Stačilo několik krátkých měsíců u B-týmu, načež Amorim na trenérské židli Bragy vystřídal Ricarda Sa Pinta. Své ambice a odhodlání mladý kouč nikdy neskrýval. Předvedl je také tehdy, jelikož se už v polovině sezony dohodl na odchodu do Sportingu. Riskantní krok se mu vyplatil. Jen o rok později už zvedal nad hlavu mistrovskou trofej.

Totéž nejspíše hodlá zopakovat i nyní, když vymění vedoucí tým ligy, obhájce titulu a stabilitu, jakou na Alvalade pravděpodobně nikdy předtím nezažili, za slavnou značku potácející se na 14. místě Premier League. A co víc, po odchodu Sira Alexe Fergusona pohřebiště manažerů. Ale co když to půjde dobře?

Zpráva zasáhla jak šatnu Sportingu, tak i celý portugalský fotbal. Manchester United zaplatí Sportingu tolik, kolik Lvi zaplatili tehdy Braze. Rozdíl je v tom, že Amorim je nyní uznávaným trenérem, nikoli jen možným nositelem úspěchu, ale jistotou na domácí i kontinentální scéně. Deset milionů eur je více než výhodná koupě, pro Manchester United kapka v moři, ale pro Sporting kýbl studené vody a rozhodně ne lákavá nabídka. Stačí připomenout, že už v roce 2012 zaplatila Chelsea 15 milionů eur Portu za Andrého Villase-Boase.

V United čeká Amorima rozklížený tým, bezpochyby ale mnohem kvalitnější než ten, se kterým musel pracovat na úvod angažmá ve Sportingu. Tam okamžitě hrábl do akademie a do A-týmu vytáhl hráče jako jsou Nuno Mendes, Goncalo Inácio, Eduardo Quaresma a Tiago Tomás. Amorim je ambiciózní, ale také tvrdohlavý. Ve Sportingu to dal jasně najevo okamžitou změnou taktického systému na formaci 3-4-3. Změny ale u Red Devils nejsou nic neobvyklého, je tradicí, že nastupující kouč kámen na kameni nenechá.

Na Old Trafford sice nebude mít ani Viktora Gyökerese ani milovaného Paulinha, k dispozici mu však bude Dán Rasmus Höjlund a Nizozemec Joshua Zirkzee. Prodlouženou ruku trenéra na hřišti a spojence pro rychlou realizaci nápadů může mít v kapitánovi Brunovi Fernandesovi, tak jako tomu ve Sportingu bylo u Sebastiána Coatese.

Zda je stále teprve devětatřicetiletý portugalský trenér schopen zastavit sestupnou spirálu United je obtížné odhadovat. Mít pochybnosti je přirozené. Kdo ale 5. března 2020 věřil, že mladý trenér promění Sporting v nejstabilnějšího a nejkonzistentnějšího uchazeče o titul v portugalské lize?