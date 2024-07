Wieffer přestoupil z Feyenoordu do Brightonu. Je to sen hrát v Premier League, hlásí Nizozemec

Mats Wieffer (24) bude ve své kariéře pokračovat v Premier League v klubu Brighton & Hove Albion. Záložník vyměnil Feyenoord za anglický tým, který údajně do Rotterdamu převedl přes 30 milionů eur. Wieffer je z přestupu nadšený, protože zahrát si Premier League bylo vždy jeho snem, uvedl v rozhovoru pro Sky Sports.

"Je to sen hrát v Premier League," řekl Wieffer. "Intenzita bude samozřejmě mnohem vyšší, než jsem zvyklý, a úroveň vždy špičková. To je něco, na co se ale moc těším," dodal.

Wieffer podepsal v Brightonu, který v minulé sezoně skončil v nejvyšší anglické soutěži na 11. místě, pětiletou smlouvu. Nizozemský reprezentant se tam potká mimo jiné s krajany Bartem Verbruggenem, Janem Paulem van Heckem a Joëlem Veltmanem.

I přes svou formu přišel Wieffer o Euro v Německu. Kvůli poranění stehna totiž vynechal závěr uplynulé sezony. Záložník dosud nastoupil za Oranje devětkrát. O jeho služby navíc neměl zájem jen Brighton, údajně o něj usilovalo více klubů. Přesto pro něj nebyla volba nijak složitá.

"Souvisí to s několika věcmi," začal Wieffer. "Zaprvé mě sledovali už delší dobu. Také se mi líbí způsob, jakým Brighton hraje, samotný klub, lokalita. Je to pěkné místo k životu. Pár hráčů jsem už samozřejmě znal. To je taky příjemné," uzavřel.