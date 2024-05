Marseille bude zřejmě chybět v pohárové Evropě. Nezasloužíme si to, hřímal gólman López

S letošním působením v Evropské lize mohou být v Marseille spokojeni. Účast v semifinále byla totiž velmi překvapivým bonusem oproti tomu, jak se prezentuje v Ligue 1. A středeční dohrávka v Remeši (0:1) jí možná definitivně zabouchla vrátka do pohárové Evropy. Zklamaný byl po těsné porážce nejenom Jean-Louis Gasset (70), dočasná trenérská volba klubu z jihu Francie.

Když zkušený lodivod nahrazoval v únoru na lavičce italského bouřliváka Gennara Gattusa, měl za úkol stabilizovat postavení své ekipy na příčkách zaručující evropskou scénu. Zprvu pod jeho velením Les Phocéens sbírali pozitivní výsledky, jenže postupem času zabředávali do staré známé letargie. A to, že ambiciózní mužstvo není v optimální pohodě, potvrdil i středeční mač v Marne.

Hosté před sebou měli jasně vyložené karty. Pokud by ve zbývajících dvou venkovních zápasech zvítězili, s největší pravděpodobností by skončili šestí, a kvalifikovali se tak do bitev na evropské frontě. Los jim přitom do osudí hodil Remeš a Le Havre, po papírové stránce tedy ne úplně složité zkoušky. Jenže hrát venku, to je pro OM jeden velký strašák. Ve francouzské nejvyšší soutěži v cizím prostředí získal Olympique pouhých 11 bodů, tedy stejně jako sestupující Clermont.

Tabulka Ligue 1 před posledním kolem. Livesport

V součtu s minulou sezonou neudržela Marseille ve venkovních ligových utkáních čisté konto už podvacáté v řadě. Hůře si počínala naposledy v sedmdesátých letech minulého století. "Stydím se," nebral si servítky Gasset v rozhovoru pro streamovací platformu Prime Video. "Nemáme koule na to, abychom šli do vedení, abychom vyrovnali, abychom získali takový výsledek, který nás posune do evropských pohárů. Když nejste efektivní, nemůžete vyhrát," říkal naštvaně.

O to víc ho neúspěch z Remeše mrzel, protože soupeř nemusel být tak namotivovaný jako jeho svěřenci. Už teď je totiž jasné, že Les rouges et blancs skončí ve středu tabulky. "Je těžké se s něčím takovým srovnat. Je to strašné. Nechápu, že někdo, kdo nemá o co hrát, může být agresivnější než my," pokračoval ve výbuchu emocí. "Opravdu jsem si v posledních dvou dnech myslel, že jsme schopni se o ty poháry poprat,” hlesl.

Možnost, že by si Marseille v následujícím období ještě zahrála alespoň Konferenční ligu, je už velmi mizivá. Aktuálně šesté Lens i sedmý Lyon mají trumfy ve svých rukou a disponují na francouzského velikána tříbodovým náskokem. "Věřím na to, že si vždycky zasloužíš to, co si zasloužit máš. A my si nezasloužíme nic," sypal si popel na hlavu Pau López, brankář OM. "Měli jsme pocit, že je to Remeš, kdo hraje o Evropu. Teď musíme čekat jenom na zázrak," komentoval šance osmého celku pořadí do závěrečného kola.