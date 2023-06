Mbappé odmítl prodloužit smlouvu a dostal PSG pod tlak. Opustí hvězda Paříž už v létě?

AFP

Francouzský útočník Kylian Mbappé (24) odmítl prodloužit v PSG smlouvu do konce sezony 2025. Současný kontrakt mu vyprší příští rok v červnu, poté by se autor 12 gólů na mistrovství světa stal volným hráčem. A protože o něj úřadující mistr Ligue 1 nechce přijít zdarma, znamenalo by to, že by byl nucen jej patrně už letos v létě prodat.

Zdroj blízký jednání potvrdil zprávu francouzského sportovního deníku L'Equipe a dodal, že neprodloužení kontraktu otevírá dveře k možnému odchodu Mbappého z Parc de Princes už během letošního letního přestupového okna.

Mbappého odmítnutí přišlo něco málo přes rok od chvíle, kdy se vykašlal na Real Madrid a překvapivě podepsal prodloužení smlouvy s francouzským mistrem.

PSG se nechce bavit o tom, že svůj cenný klenot nechá odejít po vypršení kontraktu zdarma.

Francouzský útočník Kylian Mbappe běží během tréninku AFP

Mbappého dopis adresovaný vedení pařížského klubu přišel rovněž v návaznosti na odchod Lionela Messiho do Interu Miami.

Situace v Paříži je tak aktuálně velmi napjatá, klub pochopitelně zuří, neboť ho překvapilo především Mbappého načasování. A především neočekávalo, že se informace dostanou na veřejnost během vyjednávání.

Na slavnostním předávání cen, kde byl minulý měsíc počtvrté za sebou zvolen hráčem Ligue 1 poté, co pomohl Paris Saint-Germain získat rekordní jedenáctý francouzský titul, byl Mbappé dotázán na svou budoucnost.

"Příští sezónu tu budu znovu," zněla jeho odpověď. Momentálně to však vypadá na předčasný rozchod...