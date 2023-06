Ani Saúdská Arábie, ani Barcelona. Kapitán mistrů světa Messi míří do Interu Miami

Messi potvrdil, že po sezoně odejde do Interu Miami. V Paříži se mi nelíbilo, řekl

ČTK

Kapitán argentinských mistrů světa Lionel Messi (35) bude po odchodu z Paris St. Germain hrát za Inter Miami. Sedminásobný nejlepší fotbalista světa se rozhodl pro angažmá v zámořské lize MLS místo návratu do Barcelony či lukrativní nabídky ze saúdskoarabského al-Hilálu, který mu údajně nabízel smlouvu na 400 milionů dolarů (8,5 miliardy korun) ročně. Ve středu to oznámil sám Messi v rozhovoru pro španělské listy El Mundo Deportivo a Sport.

"Už je rozhodnuto. Do Barcelony se nevrátím, půjdu do Interu Miami. Ještě to není úplně uzavřené, zbývá pár věcí, ale rozhodl jsem se pokračovat tam," prohlásil Messi.

Po vypršení dvouleté smlouvy v PSG oblékne dres Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalá anglická fotbalová hvězda David Beckham. Podle BBC bude součástí Messiho smlouvy na Floridě i sponzorská spolupráce s firmami, jako jsou Adidas a Apple. V Miami už má argentinský hráč dům, který dosud pronajímal.

V Paříži podle svých slov nebyl spokojený. "Ty dva roky jsem nebyl šťastný, nelíbilo se mi tam. A podepisovalo se to na mém rodinném životě. Nemohl jsem doprovázet děti do školy, jako když jsem byl v Barceloně. Tolik jsem si je neužil," uvedl Messi s tím, že nyní bude mít rodina přednost.

Messiho otec a zároveň agent Jorge se tento týden sešel s předsedou Barcelony Joanem Laportou a novinářům řekl, že jeho syn touží po návratu na Camp Nou, kde strávil celou profesionální kariéru až do předloňského přestupu do PSG. Podle BBC však tato možnost ztroskotala na omezeních, která katalánskému klubu stanoví finanční fair play.

Kvůli finančním potížím Barcelony předloni Messi odešel a nyní nechtěl čekat, jak se situace vyvine. "Slyšel jsem, že musejí snižovat platy a někoho prodávat. Do toho jsem nechtěl jít, i když jsem opravdu toužil se vrátit. Ale po tom, co jsem musel odejít, jsem to nechtěl zažít znovu. Čekat, co bude a nechávat svou budoucnost v cizích rukách," řekl.

Messi hrál za Barcelonu 17 sezon a je jejím nejlepším střelcem. S klubem získal 35 trofejí v čele se čtyřmi triumfy v Lize mistrů. Nenapodobí tedy Cristiana Ronalda či Karima Benzemu, kteří po úspěšných letech v Evropě kývli na štědré nabídky ze Saúdské Arábie.