Ramos se s PSG rozloučil posledním gólem, Messi znovu sklidil posměch fanoušků

AFP / Livesport

Lionel Messi (35) a Sergio Ramos (37) ukončili své dvouleté působení v Paris Saint-Germain domácí porážkou s Clermontem. Zatímco zkušený španělský stoper se s Parkem Princů rozžehnal gólem na 1:0 v 16. minutě, argentinská superstar se znovu dočkala od francouzských diváků posměchu a pískání.

Messiho očekávaný odchod z klubu po dvou sezonách vedení oficiálně potvrdilo v prohlášení krátce před sobotním zápasem. "Jeho přínos pro Paris Saint-Germain a Ligue 1 nelze podceňovat a přejeme Leovi a jeho rodině vše nejlepší do budoucna," uvedl prezident PSG Nasser al-Khelaifi.

Fanoušci francouzského mistra ale byli jiného názoru a někteří Messiho vypískali už při nástupu týmů a vyhlašování sestav v Parku princů. Argentinský světový šampion se pak dalšího pískotu, i když sporadického, dočkal i během utkání.

Útočník Paris Saint-Germain Lionel Messi (C) AFP

Sergio Ramos, jehož odchod z PSG potvrdil klub v pátek, zakončil své působení v Paříži ve veselejším stylu, když se v 16. minutě trefil po přihrávce Vitinha a poslal tým do vedení 1:0. Na jeho snažení pak navázal z penalty ještě Kylian Mbappé. Mužstvo Christopha Galtiera ale dokázalo dvougólový náskok zahodit a připsalo si trochu potupnou porážku 2:3.

Pocta zraněnému Ricovi

Mbappé chtěl zakončit pátou sezónu v řadě jako nejlepší střelec Ligue 1 a svůj 29. ligový gól v sezoně oslavil tím, že podržel dres s číslem 16, který patří Sergiu Ricovi. Španělský náhradní brankář PSG je ve vážném stavu v nemocnici v Seville poté, co se minulý víkend zranil při pádu z koně.

"Nejdůležitější byla pocta Sergiovi," řekl Mbappé po zápase televizní stanici Canal Plus. "Jsou důležitější věci než fotbal a na hřišti jsme už byli mistři. Mohli jsme prohrát 0:22 a nic by to pro nás nezměnilo. Museli jsme Sergiovi vzdát hold. Myslím, že nás všechny ta mimořádně vážná situace zasáhla. Celý týden jsme se tím trápili, a tak jsme se snažili vzdát poctu tím nejlepším možným způsobem," dodal Mbappé, který zůstal v konečném účtování ligových střelců o dva góly před Alexandrem Lacazettem z Lyonu.

Kylian Mbappé vzdává po gólu hold brankáři PSG Sergiu Ricovi, který je po pádu z koně ve vážném stavu v nemocnici. AFP

Johan Gastien kráce po Mbappého gólu využil chyby Marca Verrattiho a strhl vedení na stranu Clermontu. Hosté vyrovnali ještě do poločasu, když Mehdi Zeffane z bezprostřední blízkosti skóroval za záda Gianluigiho Donnarummy. Ve druhém poločase se o vítězství Clermontu postaral Kyei, když kolenem proměnil křížnou střelu.

Clermont díky famózní výhře zakončí sezonu na osmém místě. PSG po zápase zvedlo mistrovskou trofej, ale sezonu zakončí se sedmi ligovými porážkami, které všechny utrpělo v roce 2023.