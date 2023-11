Až do konce sezony vstup zdarma. Nejstarší profesionální klub v Paříži chce zvýšit návštěvnost

Druholigový francouzský klub Paris FC, který je součástí tamní branže od roku 1969 a ve sbírce má jedno prvenství v Ligue 2, se v rámci zvýšení zájmu o domácí zápasy odhodlal k velmi zajímavému kroku. Svým příznivcům, jichž samozřejmě není tolik jako v případě o rok mladšího městského rivala a hlavně suveréna Ligue 1 PSG, totiž nabídne ve zbytku rozjeté sezony 2023/24 vstup na domácí utkání zdarma.

K dispozici bude 15 tisíc ze 17 tisíc míst na stadionu. Výjimku tvoří pouze VIP balíčky, prémiová sedadla a sektor hostů.

Úplně originální ani inovativní to není. K něčemu podobnému už se (byť na kratší časový úsek) odhodlala německá Fortuna Düsseldorf, jež se chce prát ve druhé Bundeslize o postup a momentálně je čtvrtá hned za St. Pauli, Hamburkem a Hannoverem. I tak však jde o teprve druhý profesionální celek na této úrovni, který se k něčemu takovému odhodlal a přišel s podobnou strategií.

Aktuální tabulka Ligue2. (6.11.) Livesport

V případě aktuálně patnáctého týmu tabulky ale půjde o akci až do konce sezony, čili od 11. listopadu, kdy do Paříže přijede Bastia, až do 11. května, kdy se na stejné místo dostaví Guingamp. Celkem to dává třináct domácích utkání, což není vůbec málo.

"Jsme první v Evropě a dokonce i na světě, kdo se k něčemu takovému na profesionální úrovni odhodlal. Rádi bychom znovu zpopularizovali fotbalovou kulturu tím, že ji zpřístupníme co největšímu počtu lidí," vzkázal na oficiálních stránkách prezident Paris FC Pierre Ferracci.

V předešlém ročníku měl francouzský klub patnáctou nejvyšší návštěvnost z dvaceti klubů, s tím, že průměrně chodilo na její duely něco málo přes čtyři tisíce fanoušků.

Jejich Stade Charléty má však kapacitu necelých 20 tisíc míst a bude velmi zajímavé sledovat, jestli se takový vstřícný krok na návštěvnosti projeví.