Trenér Jan Suchopárek (55) si postupem na mistrovství Evropy prodloužil angažmá u fotbalové jednadvacítky minimálně do konce šampionátu, který se odehraje příští rok od 11. do 28. června na Slovensku. Řekl to na tiskové konferenci po domácí remíze 1:1 s Belgií v odvetě play off. Vicemistr Evropy z roku 1996 uvedl, že cesta "Lvíčat" na třetí evropský šampionát za sebou připomínala závod horských kol.

"Kdybychom nepostoupili do baráže, skončil bych na konci října. Když se povedlo jít do baráže, měl jsem ještě měsíc na to, abych s týmem pracoval. Kdybychom dnes nepostoupili, skončil bych na konci listopadu. Když jsme postoupili, řekl jsem, že bychom mohli zůstat do konce června," prohlásil pětapadesátiletý Suchopárek, jehož svěřenci v pátek zvítězili v Belgii 2:0. "Lvíčata" vede od srpna 2021, na loňském evropském šampionátu s nimi vypadl ve skupině.

Čeští mladíci postoupili na závěrečný turnaj navzdory tomu, že kvalifikační skupinu nerozjeli dobře a postup na šampionát se nejevil jako příliš reálný. "Předevčírem jsme měli teambuilding, kde jsme hráli pantomimu a kreslili různá sportovní odvětví, abychom si odlehčili. Našel jsem tam papír, na němž bylo napsáno závod horských kol. Říkal jsem, že mi to připomíná naši kvalifikaci. Byli jsme dole v údolí a postupně jsme se šplhali nahoru. Většinou horská kola končí na rovince, ale my jsme pořád museli šlapat do kopce," uvedl Suchopárek.

"Nakonec po vítězství v Belgii byla cílová páska na dosah, viděli jsme ji, ale přesto pro nás byla ještě daleko, protože dnešní zápas byl velice obtížný. Ale zvládli jsme to, jsme v cíli, v mezičlánku. Už u předcházejících zápasů jsme si říkali, že je to pro nás osmifinále mistrovství Evropy. Takhle k tomu mužstvo přistoupilo," mínil bývalý hráč Kladna, Dukly, Slavie nebo Štrasburku.

Vyzdvihl přínos útočníka a kapitána Václava Sejka. "Viděli jste, že byl v kabině dojatý, takový býk. To o něčem svědčí, protože opravdu je to duše týmu. Bez něj - byť občas je to tvrdá palice, ale to my taky - bychom to zvládli horko těžko, strhává ostatní. Je potřeba mu touto cestou poděkoval. Ale je to jen jeden z několika desítek hráčů, kteří prošli kvalifikací. Každý z hráčů něco přinesl a jsme rádi, že jsme v cíli," podotkl Suchopárek.

Užil si oslavy v kabině. "Rád si zazpívám, i rád tancuju. Mám to ale vždycky s nějakým odstupem. I když to nevypadalo a nervozita samozřejmě byla, byl jsem dnes relativně v klidu, nevím proč. I jsem za stavu 1:1 musel uklidňovat kluky na lavičce, protože emoce samozřejmě pracují. Mužstvu jsem ale věřil a věřím, protože má vnitřně fakt dobrý charakter. Samozřejmě máme kluky, kteří mají vlastní ego, ale s tím rádi pracujeme. To je v pořádku. Jsem rád, že si to sedlo a zvládli jsme to," řekl Suchopárek.

Jména tří soupeřů se "Lvíčata" dozvědí při losu 3. prosince. Kde zápasy odehrají, Suchopárek neřeší. "Mám docela hezké vzpomínky na Slovensko všeobecně, už jako dítě jsem jezdil do Prešova. Hrozně se tam těším, mám tam spoustu kamarádů. Pojedeme tam ale za fotbalem, na to se těším ještě daleko víc. V červenci jsem byl na AC/DC na letišti na Vajnorech a to bylo fajn. V tu chvíli to bylo mé oblíbené místo na Slovensku. Sto tisíc lidí, výborná atmosféra a ještě jsme si zazpívali," řekl Suchopárek.

