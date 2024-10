Lvíčata jsou dál ve hře o postup na mistrovství Evropy, výhru na hřišti Walesu vystřelil Sejk

ME do 21 let

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v kvalifikaci o mistrovství Evropy ve Walesu 2:1 a dál jsou ve hře o postup na šampionát. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka musí v úterý porazit doma poslední Litvu, aby se dostali do play off.

O nutné výhře "Lvíčat" v Newportu rozhodli vlastním gólem Matthew Baker a Václav Sejk, v nastavení snížil Luca Hoole. Čeští mladíci poskočili ve skupině I na třetí místo a na dnešního soupeře, který je druhý, ztrácejí tři body, Velšané už ale mají kvalifikační boje za sebou. První místo v "české" skupině a zároveň přímý postup na turnaj si zajistili Dánové.

Na ME přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do play off, v němž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast jistou.

Statistiky utkání. Livesport

"Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, tedy hrát o postup do posledního utkání. Domácí nevyužili příležitosti, ze začátku jsme byli pasivní, neměli jsme odražené míče. Soupeř byl velice nepříjemný, bojovný. Od 15. minuty se naše hra zklidnila a vytvořili jsme si šance, jednu jsme proměnili," řekl Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

Čeští mladíci museli v Newportu zvítězit, k první brance ale měli výrazně blíže domácí, Cotterill však už ve třetí minutě z přímého kopu trefil jen tyč. V 16. minutě gólman Horníček zastavil Kingovu hlavičku.

"Lvíčata" se potřebné branky dočkala v 27. minutě. Centr z pravé strany propadl ve vápně k Juráskovi, který vystřelil a Baker si srazil míč do vlastní sítě. V závěru úvodního dějství si za domácí obranu zaběhl Sejk, ránu českého kapitána ale brankář Watts vyškrábl.

Pět minut po přestávce si Karabec navedl míč na levou nohu, dostal se do šestnáctky a Watts jeho střelu vyrazil pouze k úspěšně dorážejícímu Sejkovi. Navýšit vedení mohl v 76. minutě Daněk, jenže i kvůli bránícím dvěma hráčům domácího gólmana nepřekonal. V nastavení snížil po tlaku domácích Hoole, na srovnání však Wales už nedosáhl.

Tabulka skupiny I. Livesport

"Myslím si, že mužstvo dokáže ještě daleko víc než v prvním poločase. Druhou půli jsme jenom bránili a po druhé vstřelené brance jsme byli příliš pasivní," prohlásil Suchopárek.

Další výsledky