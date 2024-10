Českou reprezentaci čeká další vystoupení v Lize národů, od 20:45 vyzve na Letné nepříjemnou Albánii. Jak vypadaly poslední tři zápasy proti neoblíbenému soupeři? Nastoupí v bráně národního týmu poprvé Antonín Kinský? A jak pracovat s hráči, kteří hrají ve svých klubech klíčovou roli, ale v reprezentaci paběrkují? Nejen na tyto otázky hledaly před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Utkání české reprezentace v Lize národů je logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti a speciální pozornost mu věnovala také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Reprezentace Albánie možná nemá v Česku takový zvuk, pravdou však je, že se národnímu týmu proti ní historicky nedaří. Z osmi vzájemných duelů ji porazil jen v polovině utkání, v Tiraně ze čtyř pokusů uspěl jedinkrát (v roce 1991 u toho byl jako hráč i současný kouč Ivan Hašek). Co přinesly poslední tři duely s tímto balkánským soupeřem?

Preview zápasu Ligy národů Česko – Albánie. Livesport

Zatímco po dlouhá léta měla česká reprezentace jasně danou jedničku mezi třemi tyčemi, v současnosti je situace nejistá. Na probíhajícím srazu se ale může zrodit nová. "Antonín Kinský by měl dostat šanci, nikoho lepšího teď nemáme," domnívá se v rozhovoru pro Livesport Zprávy Dominik Rodinger, bývalý gólman a mistr Slovenska se Slovanem Bratislava.

Brankář Antonín Kinský je oporou Slavie. Livesport / Profimedia

V zahraničních klubech začali pravidelně hrát, sbírají minutáž a čísla některým naskakují i v tabulce produktivity. Ovšem místo v současné reprezentaci jim to zdaleka nemusí zaručit. Paběrkují v ní, mají velkou konkurenci nebo jim zkrátka nesedí herní systém. Proč to mají Alex Král či Adam Hložek složité a jak je správě využít?

Alex Král má v Espaňolu důležitou roli. pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Reprezentace bez Patrika Schicka? Ještě před pár měsíci se to jevilo jako kacířská myšlenka, ale postupem času se stává realitou. Na minulém srazu přišel útočník Leverkusenu o místo v základní sestavě. Nyní do Česka údajně po vzájemné domluvě ani nedostal pozvánku. Dočasná věc, nebo nový trend? "Byla by to hloupost, šli bychom sami proti sobě," myslí si bývalý mládežnický reprezentant a ligový útočník Tomáš Wágner.

Patrik Schick zatím v této sezoně hledá dřívější formu. Livesport / Profimedia

V zápase se národní tým bude muset obejít bez zraněných stoperů Davida Zimy, Jaroslava Zeleného i distancovaného Ladislava Krejčího. Podle někdejšího reprezentačního kouče Petra Rady však není důvod k panice. Vsadil by na tradiční tříčlennou obranu ve středu s Robinem Hranáčem, přestože za poslední měsíc odehrál pouhých 45 minut a v bundesligovém Hoffenheimu nemá místo ani na střídačce.