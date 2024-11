ME do 21 let

Belgická média hodnotí prohru tamního týmu do 21 let s Českem v kvalifikaci Eura 2025 jako bolestivou, ale vidí v ní i příležitost k dalšímu růstu. Zatímco hráči ani trenér nechtějí házet flintu do žita, novináři se zaměřují na individuální chyby, zejména brankáře Senne Lammense (22), který se stal terčem kritiky, a na zralý výkon českého týmu.

Trenér Gill Swerts si po porážce 0:2 stěžoval na individuální chyby a nešťastné momenty. "Je to frustrující, protože naše chyby, ať už individuální nebo z nepozornosti při standardních situacích, nás stály zápas. Čechy jsme do hry vrátili vlastními chybami. Musíme se z toho poučit, i když stále věřím v naše šance," uvedl belgický kouč.

Swerts rovněž vyzdvihl výkon českého týmu, který označil jako zralý a nekompromisní. "Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř, ale myslím, že jsme s ním byli schopni hrát vyrovnaně. Proti nám stála zralá, nekompromisní síla. To, co nás srazilo, byly naše vlastní chyby," dodal trenér.

Statistiky utkání. Livesport

Redaktoři belgických médií uznali, že český tým byl vysoce organizovaný a zralý. Web Sporza dokonce napsal, že "zkušený český tým se nenechal nijak zaskočit, a i v těžkých chvílích dokázal zůstat soustředěný."

Největší kritice po zápase čelil brankář Lammens, který při prvním gólu českého týmu udělal hrubou chybu, když při rozehrávce trefil Adama Karabce tak nešikovně, že se od odchovance Sparty odrazil míč přímo do brány. "Tohle se prostě stává. Jsem brankář a chci si být jistý při každé akci, ale občas něco nevyjde," uvedl po zápase zklamaný Lammens, jehož spoluhráči nechtěli zbytečně obviňovat.

Mathias Delorge, záložník Gentu, se za gólmana postavil: "Na tuhle chybu není třeba ukazovat prstem. Stává se to každému." Mladému tvůrci hry vadilo něco jiného. Kritizoval, že Belgičané nepřetavili svoji převahu v branky. "Měli jsme spoustu příležitostí, ale nevyužili jsme je. To nás nakonec stálo zápas. Když neproměníte šance, budete trpět."

Belgický tým měl více ze hry, vytvořil si i několik možností, ale vždy narazil na českou obranu nebo gólmana Lukáše Horníčka, který v některých momentech čaroval. Po chybě Lammense se Belgičané snažili rychle reagovat, ale na gólovou odpověď nedosáhli. Mnozí belgičtí novináři si všimli, že zatímco Belgičané byli dominantní v držení míče, Češi se soustředili na efektivitu a disciplinovanou obranu.

"Ve druhé půli jsme měli šance, ale prostě nám chyběla přesnost ve finální fázi. Největší šanci zhatil ofsajd. Všechno to vyšlo naprázdno," dodal Delorge. Vzápětí přišel druhý český gól po standardní situaci.

Přestože prohra v domácím zápase znamená pro Belgii složitou situaci před úterní odvetou v Hradci Králové, trenér i hráči věří, že stále mají šanci. "Musíme věřit, že to ještě můžeme otočit. Samozřejmě, že to bude těžké, ale víme, že máme dost kvalitní tým, abychom se s tím popasovali. Nesmíme nepanikařit a dát do toho všechno," říká Delorge.

Naproti tomu média tolik vírou neoplývají. "Po výsledku 0:2 se z postupu stala mission impossible," píše portál Sporza.